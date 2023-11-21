AK Parti'de İstifa! Belediye Başkanı Enver Aputkan İstifa Etti

Yerel seçim öncesi bir istifa da AK Partili Belediye Başkanı’ndan geldi. Antalya’nın Serik ilçesi Belediye Başkanı Enver Aputkan, partisinden istifa etti. Aputkan yeni dönem için de adaylık sinyali verdi.

AK Parti'de İstifa! Belediye Başkanı Enver Aputkan İstifa Etti

AK Partili Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, partisinden istifa etti, görevine bağımsız belediye başkanı olarak devam edeceğini açıkladı.

Makamında düzenlediği basın toplantısı ile partisinden istifa ettiğini açıklayan Enver Aputkan, kalan 4 ayı bağımsız olarak sürdüreceğini duyurdu. Aputkan gelecek dönem için de adaylık sinyali verdi.

- Vatandaşımızın kararı ve bakış açısı çok önemlidir. Sessiz çoğunluğa inanan birisiyim. Bu memlekette iyi insanlara, kamu malını koruyan, insanımıza hizmet eden, kamu mallarını başkalarının menfaatine sunmayan insanlara başkanlığı nasip etsin. Seçim döneminde de bunları temenni ettim. Bu işi benden iyi yapacak varsa mevlam ona nasip etsin. Herhangi bir kırgınlığım falan yoktur. Partilerimizin bir tercihi vardır.
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