AK Parti’de yeni MYK belli oldu! İşte kadroda yer alan isimler

AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda şekillenen yeni MYK kadrosunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın illere yaptığı ziyaretlerde partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisini vurgulayan Çelik, “Cumhur İttifakı’nın gücünü gittiğimiz her ilde gördük.” ifadelerini kullandı.

YENİ MYK'DA KİMLER YER ALDI?

AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Genel Başkanvekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş

Genel Sekreter: Eyüp Kadir İnan

Parti Sözcüsü: Ömer Çelik

Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı

Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş

Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar

Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya

Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşat Zorlu

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir

Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur

İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın

Mali ve İdari İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı: Sevilay Tuncel

Ar-Ge ve Eğitim Başkanı: Mustafa Şen

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri

Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman

Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan

MYK'DA 9 YENİ İSİM

Yeni yönetimde 9 isim ilk kez MYK'ye girdi. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ilk kez MYK'de görev aldı.

DEMOKRASİ MÜCADELESİ VURGUSU

Toplantıda AK Parti'nin gelecek dönemde izleyeceği politikaların masaya yatırıldığını belirten Ömer Çelik, “Kongre sürecimizin bir demokrasi mücadelesi olması için büyük bir irade ortaya koyuldu.” dedi.

Özellikle yerel seçimler öncesi teşkilatların güçlendirilmesine yönelik adımların MYK toplantılarında gündeme geleceği belirtilirken, partinin iç politikadaki stratejileri ve yeni yol haritasının şekilleneceği ifade edildi.