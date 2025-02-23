AK Parti’de yeni MYK belli oldu! İşte kadroda yer alan isimler
AK Parti'nin yeni yönetimi açıklandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda şekillenen Merkez Yürütme Kurulu'nda hangi isimler yer aldı? İşte detaylar…
AK Parti'nin 8. Olağan Büyük Kongresi sonrası gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, partinin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri belirlendi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantının ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda şekillenen yeni MYK kadrosunu duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın illere yaptığı ziyaretlerde partililerin ve vatandaşların yoğun ilgisini vurgulayan Çelik, “Cumhur İttifakı’nın gücünü gittiğimiz her ilde gördük.” ifadelerini kullandı.
YENİ MYK'DA KİMLER YER ALDI?
AK Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Genel Başkanvekilleri: Efkan Ala, Mustafa Elitaş
Genel Sekreter: Eyüp Kadir İnan
Parti Sözcüsü: Ömer Çelik
Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı: Hayati Yazıcı
Teşkilat Başkanı: Ahmet Büyükgümüş
Seçim İşleri Başkanı: Ali İhsan Yavuz
Tanıtım ve Medya Başkanı: Muhammed Faruk Acar
Dış İlişkiler Başkanı: Zafer Sırakaya
Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı: Kürşat Zorlu
Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Betül Sayan Kaya
Yerel Yönetimler Başkanı: Mustafa Demir
Ekonomi İşleri Başkanı: Nihat Zeybekçi
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Belgin Uygur
İnsan Hakları Başkanı: Hasan Basri Yalçın
Mali ve İdari İşler Başkanı: Ahmet Baha Öğütken
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanı: Sevilay Tuncel
Ar-Ge ve Eğitim Başkanı: Mustafa Şen
Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı: Ömer İleri
Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Hüseyin Yayman
Sağlık Politikaları Başkanı: Halit Yerebakan
MYK'DA 9 YENİ İSİM
Yeni yönetimde 9 isim ilk kez MYK'ye girdi. Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Tanıtım ve Medya Başkanı Muhammed Faruk Acar, Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Mali ve İdari İşler Başkanı Ahmet Baha Öğütken, Çevre ve Şehircilik Başkanı Sevilay Tuncel, Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşat Zorlu, Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman ilk kez MYK'de görev aldı.
DEMOKRASİ MÜCADELESİ VURGUSU
Toplantıda AK Parti'nin gelecek dönemde izleyeceği politikaların masaya yatırıldığını belirten Ömer Çelik, “Kongre sürecimizin bir demokrasi mücadelesi olması için büyük bir irade ortaya koyuldu.” dedi.
Özellikle yerel seçimler öncesi teşkilatların güçlendirilmesine yönelik adımların MYK toplantılarında gündeme geleceği belirtilirken, partinin iç politikadaki stratejileri ve yeni yol haritasının şekilleneceği ifade edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı