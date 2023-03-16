AK Parti'den Erdoğan kararı

AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

AK Parti'den Erdoğan kararı
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AK Parti TBMM Grubu, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı aldı.

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık kararı oy birliğiyle alındı. Karar önümüzdeki hafta Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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