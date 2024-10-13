Ali Babacan CHP'yi hedef aldı

Deva Partisi 2. kongresi Ankara'da yapıldı. Geçen seçimlerde CHP listelerinden 14 milletvekilini meclise sokan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'ye yüklendi. Babacan “yakında iktidar ile kol kola yürüdüklerini görürsek şaşırmayalım” dedi.

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Deva Partisi 2. kongresi Ankara'da yapıldı. Geçen seçimlerde CHP listelerinden 14 milletvekilini meclise sokan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP'ye yüklendi. Babacan “yakında iktidar ile kol kola yürüdüklerini görürsek şaşırmayalım” dedi.

Partisinin 2. Kongresi’nde konuşan Deva Partisi Genel Başkan Ali Babacan, CHP’yi kayıkçı kavgası yapmakla eleştirdi.

Son seçimlerde CHP listesinden 14 Milletvekilini TBMM’ye gönderen Deva Partisi Genel Başkanı’nın hedefinde CHP vardı.

Gelecek Partisi ile birleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlanan Babacan, kongrede iş birliği çağrısı yaptı.

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