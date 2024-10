Ahmet Say ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye cephesinin seçkin aydını ödüllerle yaşatılacak. 1’inci Ahmet Say Müzik ve Edebiyat Ödülleri düzenledi.



Çankaya Belediyesi’nin düzenlediği ödül töreninde müzik ve edebiyat ödülleri sahiplerini buldu. Ahmet Telli edebiyat ödülü alırken, genç piyanist Can Çakmur da müzik ödülüne layık görüldü.



Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Say’ın Türk edebiyatına bağlılığına vurgu yaptı.



Ahmet Say’ın oğlu ünlü piyanist Fazıl Say çok gururlu olduklarını belirtti.



Ülkesine bağlı duruşuyla bilinen Say, çok yönlü Türk aydınıydı.. Türküler, ağıtlar, masallar derledi. Türkiye’nin ilk kapsamlı müzik tarihi çalışması “Müzik Tarihi” gibi önemli eserler bıraktı.



68 kuşağının önder isimlerinden olan müzikolog Ahmet Say, dönemin Türk Solu dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yaptı. Aydınlık Gazetesi ve Bilim Ütopya dergisinin de yazarları yayınlandı.



Törende Fazıl Say, mezzosoprano Seda Kırankaya ile sahne aldı.