Ulusal Kanal'a yılın televizyonu ödülü
Ulusal kanal yılın televizyon kanalı ödülüne layık görüldü. 41 ilde, 100 ilçede örgütlü Kamu-Der'in düzenlediği ödül törenine çok sayıda belediye başkanı, iş insanı ve medya yöneticisi katıldı. Ankara Temsilcimiz Adnan Türkkan ödülü Diyarbakır Annelerine armağan etti.
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Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin geleneksel ödül töreni Ankara'da yapıldı.
Türkiye'nin 41 ilinde ve 100 ilçesinde kamu çalışanlarının üye olduğu Kamu-Der, yılın televizyonu ödülünü Ulusal Kanal'a verdi.
Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan, Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'un verdiği ödülü Diyarbakır Annelerine armağan etti.
Törene milletvekilleri, çok sayıda il-ilçe belediye başkanları ve alanında başarılı iş insanları katıldı.