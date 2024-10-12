Ulusal Kanal'a yılın televizyonu ödülü

Ulusal kanal yılın televizyon kanalı ödülüne layık görüldü. 41 ilde, 100 ilçede örgütlü Kamu-Der'in düzenlediği ödül törenine çok sayıda belediye başkanı, iş insanı ve medya yöneticisi katıldı. Ankara Temsilcimiz Adnan Türkkan ödülü Diyarbakır Annelerine armağan etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma:

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin geleneksel ödül töreni Ankara'da yapıldı.

Türkiye'nin 41 ilinde ve 100 ilçesinde kamu çalışanlarının üye olduğu Kamu-Der, yılın televizyonu ödülünü Ulusal Kanal'a verdi.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan, Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'un verdiği ödülü Diyarbakır Annelerine armağan etti.

Törene milletvekilleri, çok sayıda il-ilçe belediye başkanları ve alanında başarılı iş insanları katıldı.

Yıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladıYıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladıEkonomi
Günün Manşetleri
Vatan Partisi: "Köfteci Yusuf'a operasyon var"
Gaziantep'te korkunç cinayet
Erdoğan'dan Bakanlar Kurulu'nda değişiklik sinyali
Erdoğan'dan, Bahçeli'nin DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili açıklama
"İsrail'in Türkiye'ye yönelik atabileceği her türlü adımı kontrol altında tutuyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cinayetlerle ilgili açıklama
2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Diyarbakır Barosu Başkanı'nın açıklamalarına MHP'li isimden tepki
Organize suç örgütlerine büyük darbe
Türkiye, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
Çok Okunanlar
Ali Babacan CHP'yi hedef aldı Ali Babacan CHP'yi hedef aldı
Benzine bu gece bir zam daha geliyor Benzine bu gece bir zam daha geliyor
Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi Asgari ücrete 2025 yılında en fazla ne kadar zam yapılır? Bakan Işıkhan tarih verdi
Ahmet Say ödülleri sahiplerini buldu Ahmet Say ödülleri sahiplerini buldu
Gaziantep'te korkunç cinayet Gaziantep'te korkunç cinayet