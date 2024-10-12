Ulusal Kanal'a yılın televizyonu ödülü

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği'nin geleneksel ödül töreni Ankara'da yapıldı.



Türkiye'nin 41 ilinde ve 100 ilçesinde kamu çalışanlarının üye olduğu Kamu-Der, yılın televizyonu ödülünü Ulusal Kanal'a verdi.



Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Adnan Türkkan, Kamu-Der Genel Başkanı Cevdet Baştuğ'un verdiği ödülü Diyarbakır Annelerine armağan etti.



Törene milletvekilleri, çok sayıda il-ilçe belediye başkanları ve alanında başarılı iş insanları katıldı.