Yıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) anketinde piyasa katılımcılarının yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini açıklandı. 2024 enflasyon beklentisi yüzde 44,11'e yükselirken yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36,63 oldu.

Mert Sagit Mert Sagit
Yıl sonu dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2024 enflasyon beklentisi yüzde 43,14'ten yüzde 44,11'e yükseldi.

Ekim ayına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 2,22'den yüzde 2,39'a çıktı. 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi yüzde 27,49'dan yüzde 27,44'e geriledi. 24 aylık enflasyon tahmini ise yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.

 DOLAR BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Yıl sonu dolar kuru beklentisi ise 36,63 oldu. Bir önceki yıl sonu dolar tahmini 37,15 olarak gerçekleşmişti.

2024 için yıllık büyüme tahmini ise 3,19'dan yüzde 3,12'ye geriledi.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 50,83 iken, bu anket döneminde yüzde 50,00 oldu.

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