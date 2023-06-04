Ali Yerlikaya kimdir? İçişleri Bakanı kim? Ali Yerlikaya kaç yaşında, nereli?

Ali Yerlikaya ismi, sosyal medya ve internette günün en çok konuşulan konu başlıklarından biri olurken kullanıcılar Ali Yerlikaya ile ilgili sorgulatmalar yapmaya başladı.

Peki Ali Yerlikaya kimdir? Ali Yerlikaya kaç yaşında ve nereli? Ali Yerlikaya hangi görevlerde bulundu. İşte detaylar...

ALİ YERLİKAYA KİMDİR? ALİ YERLİKAYA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

11 Ekim1968 tarihinde Konya'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi “Kamu Yönetimi” bölümünden mezun oldu.

1990 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam adaylığı görevine başladı.

1993 yılında Kayseri İli Felahiye İlçesi Kaymakamlığına atandı.

Sırasıyla; Hilvan (Şanlıurfa) ve Sarıkaya (Yozgat) ilçelerinde Kaymakam olarak görev yaptı.

29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı.

13.12.2007-17.05.2010 tarihleri arasında Şırnak Valisi, 23.05.2010-09.08.2012 tarihleri arasında Ağrı Valisi, 17.08.2012-03.03.2015 tarihleri arasında Tekirdağ Valisi olarak görev yaptı.

16.02.2015 tarih ve 2015/7295 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Gaziantep Valiliği görevine atanan Vali Yerlikaya, evli ve dört çocuk babasıdır.

Ali Yerlikaya 27 Ekim 2018 tarihin de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararnameleri ile İstanbul Valiliğine atandı.

Ali Yerlikaya, 3 Haziran 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Bakanlar Kurulu'nda İçişleri Bakanı olarak göreve başladı.