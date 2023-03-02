Altılı Masa 12'nci kez toplandı: Aday açıklanacak mı?

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istediklerini söyledi. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Altılı Masa için “Bu masa noter görevi görmeyecek” dedi.

Altılı Masa, gerginliklerin ardından 12'nci kez toplandı. Altılı masanın ikinci tur kapsamındaki son toplantısı, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde yapılıyor. Toplantıdan ilk görüntülerin yanı sıra fotoğraflar da servis edildi.



Toplantıda, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği iddia ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adayın konuşulacağını ancak açıklanmayacağını söylemişti.



Altılı Masa toplantısı sonrası yazılı bir açıklama yapılması bekleniyor.