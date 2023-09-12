Andımız nöbetleri başlıyor! Türkiye Liseliler Birliği Andımız için meydana çıkıyor

2023-2024 yılı eğitim öğretim dönemi başladı. Yeni dönemde yeni çalışmalara başlayan Türkiye Liseliler Birliği (TLB) liselerde Andımız'ın tekrar okutulması için Andımız nöbetlerine başlayacağını duyurdu.

Andımız nöbetleri başlıyor! Türkiye Liseliler Birliği Andımız için meydana çıkıyor
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Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan lise öğrencileri, ilkine 15 Eylül Cuma günü başlayacakları nöbetlerle her cuma okullarında Andımız’ı okuyacak.

Liselerde Andımız’ı okuyacak olan lise öğrencileri, milli eğitimin önemli bir parçası olan öğrenci andının okullarda yeniden okutulmaya başlanması için harekete geçecek.

"ANDIMIZ YOLUMUZ ATATÜRK KILAVUZ"

İşte o paylaşım:

- Milli değerlerimiz, Andımızın satırları arasındadır. Değerler eğitimi ÇEDES projeleriyle, tarikatlarla verilmez. Andımız milli eğitimin temel ihtiyacıdır. Andımız nöbetlerini başlatıyoruz! Her Cuma en gür sesimizi duyacaksınız: Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!
# Andımız # Türkiye liseliler birliği
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