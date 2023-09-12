Andımız nöbetleri başlıyor! Türkiye Liseliler Birliği Andımız için meydana çıkıyor

Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan lise öğrencileri, ilkine 15 Eylül Cuma günü başlayacakları nöbetlerle her cuma okullarında Andımız’ı okuyacak.

Liselerde Andımız’ı okuyacak olan lise öğrencileri, milli eğitimin önemli bir parçası olan öğrenci andının okullarda yeniden okutulmaya başlanması için harekete geçecek.

"ANDIMIZ YOLUMUZ ATATÜRK KILAVUZ"

İşte o paylaşım:

- Milli değerlerimiz, Andımızın satırları arasındadır. Değerler eğitimi ÇEDES projeleriyle, tarikatlarla verilmez. Andımız milli eğitimin temel ihtiyacıdır. Andımız nöbetlerini başlatıyoruz! Her Cuma en gür sesimizi duyacaksınız: Varlığım, Türk varlığına armağan olsun!