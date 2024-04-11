Ankara'da bayram mesaisi yoğun geçti! CHP-MHP bayramlaşmasında gergin anlar yaşandı

Bayramın ikinci gününde Ankara’da siyasi partilerin bayramlaşma trafiği yoğun geçti. Ak Parti, CHP ve MHP arasında yapılan bayramlaşmalarda Gazze’de son yaşanan gelişmeler masaya yatırıldı. CHP ve MHP arasındaki bayramlaşmadaysa yer yer gergin diyaloglar da kameralara yansıdı.

Editör: Uğur Çam
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Siyasi partiler bayramın ikinci gününde bayramlaştı. Bayramlaşma trafiğini en yoğun sürdüren siyasi parti 15 ziyaret ile CHP oldu. Ak Parti 8, MHP 4 siyasi partiyle bayramlaştı.

Gözler son zamanda yaşanan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki “Türkiye sandıkla kurulmamıştır” tartışmasından dolayı CHP ve MHP bayramlaşmasındaydı.

Genel başkanlar düzeyindeki ikili tartışmaysa heyetlerin gündemine girmedi. Ancak CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz arasında yer yer gergin anlar da yaşandı. Durmaz, Nazlıaka’nın toplumdaki yoksulluğa işaret etmesi üzerine “aldığınız belediyelerle bu durumu değiştirmenizi umarım” ifadelerini kullandı.

"CHP çok sayıda büyük belediye aldı. Bu seçimde bu açlık yoksulluk yoksulluk birkaç kere tekrar ettiğiniz için söylüyorum. Ona Umut ederim ki belediyeler aracılığıyla bir destek sağlanmış da olsun. biz de öyle umut edelim."

Ak Parti, MHP arasındaki bayramlaşma görüşmesinin gündemindeyse Gazze’deki son durum yer aldı. Siyasi parti heyetleri Filistin halkına yapılan zulme karşı durma noktasında hemfikir olduklarını belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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