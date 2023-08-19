Bahçeli'den KKTC açıklaması! Hakların çiğnenmesine göz yumulmayacaktır

Bahçeli'nin gündeminde ABD ve PKK'nın yaptığı ortak tatbikat da vardı. Sert konuştu. "İhanetin Koçbaşı ABD'dir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan gerginliğe ilişkin konuştu.

Devlet Bahçeli yazılı olarak yaptığı açıklamada,"KKTC hükümeti haklıdır, son tahlilde desteğimiz tamdır" dedi.

- Ada’da iki halk ve egemen iki devlet vardır. Bu gerçekler kabul edilmeden adil ve kalıcı bir çözüm ortamının yeşermesi ham bir hayaldir.Kıbrıs’ta Yeşil Hat üzerindeki Pile Köyü’ne ulaşımı kolaylaştırmak için hazırlanan yol projesine, nereye ve kimlere hizmet ettiği az çok belli olan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün haksız ve hukuksuz şekilde müdahil olması tam manasıyla ilkelliktir.Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur.

Türkiye'nin Kıbrıs Türklerine tam destek olmaya devam edeceğini söyleyen MHP Genel Başkanı, "Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakların çiğnenmesine de göz yumulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin gündeminde ABD'nin PKK ile yaptığı ortak tatbikat da vardı. "İhanetin Koçbaşı ABD'dir" dedi.

- ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PKK/YPG’li teröristlere silah eğitimi vermesi, üstelik Kamışlı’da terör örgütüyle ortak tatbikat düzenlemesi sınırlarımızın mücavir alanlarına yuvalanmış düşmanlığın ayan beyan göstergesidir.ABD’nin sabırları taşıran sözde taktik ve stratejik adımları terörizme kuluçka işlevi görmektedir. Bu ülke dostluk ve müttefiklik ilişkilerini pervasızca çiğnemektedir.Bu kapsamda Türkiye’ye sıkılan her kurşunun, yapılan her ihanetin koçbaşı ABD’dir.

Bahçeli, PKK'ya destek veren ABD'ye çağrı yaptı.