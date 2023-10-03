Bakan'dan Birlik Mesajı! Süleyman Soylu Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya buluştu. Soylu, Bakan Yerlikaya'ya Ankara saldırısı sonrası "geçmiş olsun" ziyareti gerçekleştirdi. Ali Yerlikaya ziyareti terörle mücadelede birlik mesajı vererek duyurdu.

Bakan'dan Birlik Mesajı! Süleyman Soylu Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti
Editör: Uğur Çam
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Eski İçişleri Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, beraberindeki  TBMM İçişleri Komisyonu Üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ziyareti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.

Süleyman Soylu Ali Yerlikaya'yı Ziyaret Etti

Son günlerde, suç örgütlerine başlatılan operasyonlar sonrası, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hedef alınmıştı. Özellikle Batı yanlısı basın kuruluşlarınca yapılan haberlerde Süleyman Soylu ve Ali Yerlikaya arasında bir mücadele olduğu algısı yayılmaya çalışılıyordu. O algı operasyonlarına cevap iki isim tarafından verildi. Süleyman Soylu, beraberinde TBMM İçişleri Komisyonu üyeleri ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Ankara'da gerçekleşen saldırı sonrası "geçmiş olsun" ziyareti olduğu belirtilen buluşmadan fotoğraf yayınlandı. Bakan Yerlikaya, paylaştığı fotoğrafa, "Teröre karşı azim ve kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz." notunu düşerek birlik mesajı verdi. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Tuzak Kurulduğuna Dikkat Çekmişti

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, özellikle Ankara saldırısı sonrası yükseltilen algı operasyonuna dikkat çekmişti. Bahçeli konuşmasında yapılan algı operasyonunun bir tuzak olduğuna dikkat çekmişti. Bahçeli, "Tescilli FETÖ'cülerin özellikle Sayın Soylu'ya iftira kuyruğuna girmeleri bazılarının da İçişleri Bakanı'nı kötülemeleri kurulan bir tuzaktır." ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli, daha önce de Süleyman Soylu'ya karşı gerçekleştirilen saldırılara karşı durmuştu. Bahçeli, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmış, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Süleyman Soylu'nun arkasında durduğunu açıklamıştı. O paylaşım sonrası Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'ye teşekkür etmişti. Soylu, "Ülkemize, devletimize ve milletimize hizmet etmenin şerefini, izzetini bugün bir kez daha bize yaşatan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli büyüğüme saygılarımı sunuyorum. Allah başımızdan eksik etmesin.. Allah razı olsun" ifadelerini kullanmıştı.

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# süleyman soylu # Ali Yerlikaya # içişleri bakanlığı
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