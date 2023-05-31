Bakanlar Kurulu son kez toplandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki mevcut bakanlarla son Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı 2 saat sürdü.

Bakanlar Kurulu son kez toplandı: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etti
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi kesin sonuçlarını açıklamasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki yemin töreni tarihi de netleşti.

Buna göre, cuma günü saat 14'te Genel Kurul MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlığında toplanacak. Milletvekilleri il ve isim sırası ile kürsüye gelerek yemin edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Bakanlar Kurulu'nu açıklamadan önce son toplantısını bugün gerçekleştirdi. Mevcut bakanlarla yapılan toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.30'da başladı. İki saat süren toplantı sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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