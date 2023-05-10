Batı basınının gözbebeği Kılıçdaroğlu: NATO'ya bağlılık sözü verdi

Amerika’nın adayı Kılıçdaroğlu yabancı basına Türkiye’yi şikayet etmeyi ihmal etmiyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla yaptığı özel röportajı, "Türkiye’nin seçimlerde önde gelen rakip isminden NATO ve AB'yle daha yakın bağ sözü” başlığıyla yayımlandı.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan Kılıçdaroğlu, yönünün Batı’dan ve NATO’dan yana olduğunu bir kez daha vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ilişkisine dair, Türkiye'nin NATO'nun temel yapı taşlarından biri olarak rolünü güçlendireceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin AB'ye katılma sürecini de yeniden canlandırma taahhüdünde bulundu.

- Bu seçim bizim için, Türkiye için, üyesi olmaya çalıştığımız AB için ve ayrıca Batı medeniyeti için çok önemli", "Türkiye, Batı ittifakının ve NATO'nun bir üyesidir ve Putin de bunu çok iyi bilir. Türkiye, NATO tarafından alınan kararlara uymak zorundadır.

Kılıçdaroğlu Alman Basını DW’ye konuşmayı da ihmal etmedi.

Kılıçdaroğlu'na, "Türkiye'nin Batı ülkeleri ile ilişkileri son yıllarda zor zamanlardan geçti. Batılı müttefiklerinize mesajınız nedir?" diye soruldu.

Türkiye'nin dış politikasını 180 derece değiştirmek istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, "AB'nin öngördüğü bütün demokratik kuralları kendi ülkemizde uygulayacağız." dedi.

Türkiye'nin yönünün Batı uygarlığı olacağını da sözlerine ekleyen Kılıçdaroğlu, "Biz NATO İttifakı'nın bir üyesiyiz ve aynı zamanda AB'ye de tam üyelik için başvuran bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim yönümüz Batı uygarlığı olacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu yabancı basına konuşurken "Demirtaş'a özgürlük" dilemeyi de ihmal etmedi. Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve Kavala’nın serbest kalmasına yönelik yargı kararları uygulanmalı." dedi