Binali Yıldırım'dan Yeniden Refah açıklaması

Binali Yıldırım, A Haber'den Aslı Bilger Kutludağ'ın sorularını yanıtladı. Yıldırım, Yeniden Rafah Partisi'nde yaptığı görüşmeye ilişkin bilgiler verdi. Yıldırım, davetlerinin Yeniden Refah Partisi tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak" ifadelerini kullandı.

Binali Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

- Seçim takvimi ilerledikçe ittifaklara yönelik çalışmalar da hızlandı. Bu bağlamda Cumhur İttifakı diğer ittifak bir takım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeniden Refah Partisi'ne bir ziyaret gerçekleştirdik geçtiğimiz hafta. Ve birlikte seçim ittifakı olarak Cumhurbaşkanımızı desteklemek adına birlikte hareket edeceğimiz yönünde onlara da davet yaptık.

- Zannediyorum bu davetimiz orada da olumlu yankı buldu ve bu hafta içerisinde bununla ilgili bazı gelişmeler olacak. Onlar da parti merkezimize ziyarette bulunacaklar. Ondan sonra bu yönde çalışmalarımız devam edecek. Amaç Türkiye'nin 14 Mayıs seçimine giderken daha kapsayıcı bütün kesimlerin desteğini alarak önümüzdeki dönemde hem bölgesel hem küresel hem de ülkemizin hedeflerini gerçekleştirecek güçlü bir Cumhurbaşkanlığı seçimini gerçekleştirmek. Ve Cumhurbaşkanımızı tekrar Türkiye Yüzyılı'nda iş başında getirmek. Gayemiz budur.