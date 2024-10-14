"Bölücü terör dahil Türkiye'ye yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır"

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Erdoğan, "Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır." dedi.

Anayasa çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Türkiye Yüzyılı’nın inşası için içerde ve dışarıda koşturmaya devam ediyoruz. Daha adil ve müreffeh Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Darbe anayasasından kurtulmalıyız. Türkiye'yi sivil ve demokratik bir anayasa ile buluşturmalıyız. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermesini samimiyetle temenni ediyoruz.

Anayasanın ilk 4 maddesiyle ilgili tartışma yok. Bu maddeler üzerine tartışmalar sürece katkı sağlamaz'' ifadelerini kullandı.

'İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik'

İsrail hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''İsrail, Gazze'de durmayacak demiştik. İlk günden bu yana bu söylemlerimizin haklı olduğu ortaya çıktı. İsrail, Lübnan'da da durmayacak. İsrail, BM Barış Gücü'ne saldıracak kadar küstahlaştı. Kendi personelini bile koruyamayan bir Birleşmiş Milletler utanç ve kaygı vericidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'i durdurmak için daha neyi beklediğini açıkçası biz de merak ediyoruz'' ifadesinde bulundu.

"Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değil"

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

- Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır Birileri, kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz. Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değil" Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin ve onların içimizdeki lejyonerlerinin gerilimi körüklemesine 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz.

'Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız'

İsrail'e destek verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

- Terörle mücadelemizi engelleyenler İsrail'e destek oluyor. Bölgemizdeki ateşten korunmak için gereken tedbirleri alıyoruz. Tüm bölgemizi kasıp kavuran bu kriz fırtınasından Türkiye'yi suhuletle çıkartmakta kararlıyız.Kış gelmeden, mümkün olan tüm yolları kullanarak ihtiyacı olan Gazze halkına yardımlarımızı ulaştırmakta kararlıyız.

"Savunma sanayiinde seferberlik sürecek"

Teknofest'in önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Savunma sanayiinde ihracatımız yıllık bazda 6 milyar doları aştı'' dedi.

'Kimi eski siyasetçilerin ekran ekran dolaşıp'

Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Hüsnüniyet göstergesi olan bazı adımlar atıldı. Bu atmosferi henüz meyveye durmadan zehirlemeye dönük girişimler de yoğunlaştı. Partisi tarafından dışlanmış hatta istenmeyen adam ilan edilmiş, kimi eski siyasetçilerin ekran ekran dolaşıp, kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşması, yumuşama atmosferini provakatif sözlerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bilmiyoruz. Girdiği her seçimi kaybeden son olarak partideki seçim yarışını kaybederek rekor kıran zatın, Türkiye'yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarıyla ilgili hakaretamiz ifadelere cevap vermeyi zul addediyoruz. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir.

'Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir'

Son dönemde yaşanan siyasi kutuplaştırmaya karşı çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

- Sınırlarımızın hemen ötesinde her gün yeni bir çatışma patlak verirken, siyaset kurumunun eski alışkanlıklara yoluna devam etmesi mümkün değildir. Siyasette diyaloğu artırmamız elzemdir. Bölgemizin içinden geçtiği bu süreçte buna çok ciddi ihtiyaç var. Siyasette başlayan ortak diyalog süreci toplumumuzda makes buldu. Son dönemde diyalog zeminini hedef alanların niyeti iyi değil. Kutuplaştırmaya izin vermemeliyiz. Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesini bekleyenlerin gerilimi körüklemesine, 85 milyonun bin yıllık kardeşliğine gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Türkiye'yi kendi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Yumuşama iklimi, provokasyonlara göz yumacağımız anlamına gelmiyor. Uzatılan elin istismar edilmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bölücü terör dahil Türkiye'ye ve Türk demokrasisine yönelik her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Teröre asla taviz vermeyiz

'Kabine üyelerine talimat verdik'

Toplumsal suçlara değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ''Cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için gereken düzenlemeleri mutlaka hayata geçireceğiz. Bugün de kabine üyelerine gerekli talimatları verdik. Özellikle suçun önlenmesine yönelik çalışmalara ağırlık vereceğiz. Bir başka konu da gıda. Gıda kontrol ekipleri bu sene 990 bin denetim yaptı. Bunları artırarak devam ettireceğiz, vatandaşımızın sağlığının tehlikeye atılmasına göz yummayacağız" dedi.