Bülent Kerimoğlu'ndan dikkat çeken İmamoğlu açıklaması! Belediye başkanları toplantısında İmamoğlu ile kavga etti mi?

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalar yaptı. Kerimoğlu, İBB başkanlığı için ön seçimlerde aday olduğunu açıklamıştı. Katıldığı bir yayında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kerimoğlu'nun açıklamalarında, İmamoğlu hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

BÜLENT KERİMOĞLU EKREM İMAMOĞLU İÇİN NE DEDİ?

Bülent Kerimoğlu, "Dün Genel Başkanımız İmamoğlu'nun başarılı olduğunu belirtti. Evet biz İmamoğlu'nun başarılı olduğuna inanıyoruz. Ama şu iddiamızdan da geri adım atmıyoruz. Biz daha iyisini, çok daha enerjik, çok daha konsantre olan, İstanbul'un sorunlarından başka sorunlara ilgi göstermeden, sadece İstanbul'un sorunlarını çözme konusunda, 7/24 bütün enerjimizi, devlet deneyimimizle, belediyecilik deneyimimizle, örgüt deneyimimizle belediye başkanlığına adayız" ifadelerini kullandı.

Kerimoğlu, "İmamoğlu genel olarak başarılı olabilir. Başarılı olduğu alanlar var. Örneğin diğer siyasi partilerle ilişkilerde çok başarılı. Reklam, PR konusunda çok başarılı." ifadelerini kullandı.

BÜLENT KERİMOĞLU, İMAMOĞLU İLE BELEDİYE BAŞKANLARI TOPLANTISINDA KAVGA ETTİ Mİ?

Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla yaptığı toplantıda, Bülent Kerimoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında kavga çıktığı iddia edilmişti. İmamoğlu'nun yaptığı gizli toplantıya Bülent Kerimoğlu'nun tepki gösterdiği ve İmamoğlu'nun Kerimoğlu'nun tepkisine sert çıktığı öne sürülmüştü.

Kerimoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Orada şunu söyledim; 'Türkiye'nin çok önemli sorunları var, ayrıca önümüzdeki yerel seçimlere yönelik çalışma yapmamız gerekiyor. Bütün bunları bıraktık, kamuoyunda CHP'yi tartıştırıyoruz. Dahası CHP'nin geleceğiyle ilgili olarak, partinin hiyerarşisine uymayan, partinin disiplinine uymayan bu tür toplantıları da etik bulmuyorum, gayri ahlaki buluyorum' dedim. 'Genel Başkanımıza yönelik bu tür toplantılar parti anlayışımızda ve geleneğimizde yok' dedim. Yineliyorum bu toplantıları doğru bulmuyorum. En hafif tabirle komitacılık denir. Eğer bu toplantıları 28 Mayıs'tan, 14 Mayıs'tan önce 250-300 toplantı yaptıysa eyvah. Seçimden sonra yaptıysa daha da eyvah. O zaman İstanbul'un sorunlarıyla ilgilenememiş demektir." dedi.

İMAMOĞLU KERİMOĞLU KÜRSÜDEYKEN ONA LAF ATTI MI?

Belediye başkanları toplantısında, İmamoğlu'nun Bülent Kerimoğlu kürsüde konuşurken ona ithafen, "Bakırköy'de yürüyecek yüzü olmayanlara neden kürsü veriyorsunuz" ifadelerini kullandığı öne sürülmüştü. Kerimoğlu, bu iddia ile ilgili açıklama yaptı. Kerimoğlu şu ifadeleri kullandı:

- Ben kürsüde konuşurken İmamoğlu bana asla laf atmadı, sataşma olmadı. Ben konuşmamı tamamladım, oturduğum yere geçtim. Sonra, Ahmet Akın Bey, Yılmaz Büyükerşen'i konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyordu. Bu esnada İmamoğlu, 'En son konuşmacı ben olacaktım. Benden sonra kimse kürsüye çıkmayacaktı. Bakırköy'de sokağa çıkacak yüzü olmayanlara neden kürsü veriyorsunu?' dedi.

Kerimoğlu, Bakırköy'de rahatlıkla sokağa çıkabildiğini belirttikten sonra şu ifadeleri kullandı:

- Ben eğer sokağa çıkmakta zorlanıyorsam, İBB'nin yetki alanındaki İstanbul Caddesi'nin dört yıldan beri devam eden düzenlemesinden ve yaratılan trafik kaosu yüzünden sokağa çıkamıyorum. Bunu daha önce ifade etmiştim, bunu böyle pansuman çözümle yapacağımıza, battı çıktıyla daha büyük bir meydan elde ederiz ve trafik sorununu burada çözeriz. Ben sokağa çıkamıyorsam bu eleştiriler yüzünden çıkamıyorum.

- Yine İncirli Caddesi... Geçmişte iki gidiş iki gelişi olan bir caddeydi. Hiç bir trafik sorunu yaşanmazdı. Şimdi sadece gidiş caddesi oldu. Orada yaşanan trafik sorunu yüzünden vatandaş da dertli, esnaf da dertli.

- 2024'te belediye başkanı oldum. Bakırköy Özgürlük Meydanı'nı yapmadıkları için Kadir Topbaş'ı çok eleştirdim. 2029'da göreve geldiğinde İmamoğlu, bir proje yarışması başladı. Proje yarışması bitti. O günden bu güne hiçbir şey yok. Bundan dolayı da çok eleştiri alıyorum, sokağa çıkamıyorum.

- Maalesef çok sıcak. Sivrisineklerle boğuşuyoruz. İlaçlama ve haşereyle mücadele büyükşehirlerin yetki ve sorumluluğudur. Mart-Nisan ayında larvayla mücadele edilmesi gerekirken yapılmadığı için bugün vatandaşımız çok muzdarip.

İMAMOĞLU, KERİMOĞLU'NA "AHLAKSIZ SENSİN" İFADELERİNİ KULLANDI MI?

Kerimoğlu, İmamoğlu'nun yaptığı gizli toplantıyla ilgili "gayri ahalaki" ifadesini kullanmıştı. İmamoğlu'nun bu ifade üzerine belediye başkanları toplantısında bu ifadelere karşılık olarak Kerimoğlu'na "ahlaksız sensin" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Bu iddianın sorulması üzerine Kerimoğlu, "Bu tarz toplantılar, CHP'nin başarılarını arttırmaktan ziyade, Genel Başkan'a yönelik Parti Meclisi'nde yapılacak bir organizasyonu planlamak tabi ki gayri ahlaki birşey. Eğer yapılacaksa da 'Genel Başkanvekili' gibi sıfatları bırakarak yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Kerimoğlu ifadelerini şu şekilde devam ettirdi:

- Siyasette başarı için liyakat çok gerekli bir özelliktir. Bir takım vasıflarınız vardır siyasette başarılı olmak için. Ancak sadakatin olmadığı yerde liyakat ihanet getirir. Liyakatın siyasi kurumlarda çok gerekli olduğunu düşünürüm. Ama liderine bağlı olmadığı yerde, liyakatin tek başına ihanet doğurur.

"2019'DA İMAMOĞLU OLMASA DA CHP SEÇİMİ KAZANIRDI"

Bülent Kerimoğlu, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde, Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim olsa seçileceğini belirtti. Kerimoğlu, "16 Nisan 2017 referandumunda zaten İstanbul'da CHP'nin yerel seçimleri kazanacağı belliydi. 31 Mart yerel seçimleri iptal edilmeseydi Ekrem Bey 'tek başıma bir kahramanlık hikayesi yazdım' diyerek kendisini başka bir yerde görmeyecekti. Daha olgun, daha kucaklayıcı, daha çalışan, ortak akılı, örgütü, partiyi, partililik bilincini önemseyen biri olurdu." ifadelerini kullandı.