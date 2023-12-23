Çatlak Büyüyor! AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında çatlak artık görünür hâle geldi. Geçmiş dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştirileriyle hatırlanan Kurtulmuş, AK Parti'ye katıldıktan sonra eleştirilerini kesmişti. Ancak zaman zaman "geçmişte ne söylediysem arkasındayım" ifadeleri, AK Parti içerisinde rahatsızlıklara neden oluyordu. Kurtulmuş'un bazı açıklamaları da MHP kanadında ciddi rahatsızlıklara neden oldu. Türktime'dan Talat Atilla, Numan Kurtulmuş ile Bahçeli ve Erdoğan arasındaki çatlağı yazdı.

Kurtulmuş, 2019 yılında AK Parti-MHP ittifakı üzerine, "MHP ile yapılan ittifak taktikseldir" ifadelerini kullanmıştı. Atilla, bu ifadenin ardından Devlet Bahçeli'nin ciddi rahatsızlık duyduğunu yazdı. Kurtulmuş, bu ifadesinin ardından Mehmet Özhaseki ve Mahir Ünal'ın olduğu komisyondan çıkartılmıştı. Atilla, bu durumun Celal Adan'ın araya girmesiyle yumuşadığını aktardı. Adan'ın araya girmesiyle Bahçeli ve Kurtulmuş arasındaki gerilim yumuşasa da tam olarak geçmedi.

Kurtulmuş'un AYM'nin Can Atalay kararı sonrası yaptığı açıklama da AK Parti ve MHP ile Kurtulmuş arasındaki çatlağı derinleştirir nitelikte. Kurtulmuş, AYM'nin kararı sonrası " “AYM kararı ortadadır, Meclis gereğini yerine getirecektir" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak Kurtulmuş'un HEDEP eş başkanlarının kürsüde Kürtçe konuşması sonrası "Türkçe'ye tercüme edin" ifadelerini kullanmıştı. Bu tutumu sonrası MHP kanadından Kurtulmuş'a tepki gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Meclis Başkanı’nın Kürtçe sözleri dinledikten sonra ’Türkçeye tercüme edin’ cümlesi ise Anayasa Mahkemesi Başkanı kadar yanlış bir tutum olmuştur. Böyle şey olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Talat Atilla, yaşanan bu gelişmeleri hatırlattıktan sonra, "MHP ve lideri Devlet Bahçeli'nin, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a baktığı noktayı yorum yapmadan kronolojik bir parçasını sıraladığımız zaman Kurtulmuş'a olan mesafeyi görebiliyoruz." ifadelerini kullandı. Atilla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Numan Kurtulmuş'a bakış açısını ise AK Parti kurmaylarının ifadelerini dayanarak, "Can Atalay ve Kürt siyaseti konusunda bir ayrışma içine girdiğini" ifade etti. Atilla, "Numan Kurtulmuş'un, Cumhur İttifakından bağımsız yol izleyerek kendisine siyasi bir alan açmak istediği konusunda Erdoğan cephesinin şüpheleri var." ifadelerini kullandı.

AK Parti ve MHP, Cumhur İttifakı'nın uzlaştığı konularda Numan Kurtulmuş'un bağımsız davranmasına karşı çıkıyor. Atilla'nın AK Parti ve MHP'den Erdoğan ve Bahçeli ile Kurtulmuş arasındaki çatlağa dair kanıt istediğini belirterek aldığı cevabı şu ifadelerle açıkladı: