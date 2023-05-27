Çavuşoğlu'ndan CHP'ye sert sözler

Bakan Çavuşoğlu milletin, 28 Mayıs'ta Türkiye’yi dışarıdan dizayn etmeye çalışanlara izin vermeyeceğini vurguladı:

- Türkiye için oy verelim. Çünkü karşıda yıllardır gelenekten dolayı oy verdiğiniz, Atatürk'ün kurduğu parti dediğiniz CHP'de Atatürkçü kalmadı. Çünkü o CHP artık PKK'yla yürüyor. Çünkü o CHP artık FETÖ'cülerin kontrolünde. Ne kadar vatan haini varsa, ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar terörist varsa Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Şimdi vatanını seven, vatanı, milleti için canını veren, hiç çekinmeden veren Akdamlı hemşerilerimiz, akrabalarımız PKK'yla aynı çizgide olabilir mi? Bunlardan bu ülkeye bir hayır gelir mi? Ülkenin tüm kazanımlarını yakacağız, yıkacağız ondan sonra durduracağız, dokunacağız diyenlere oy verilir mi? Teröristleri serbest bırakacağız, diyenlere oy verilir mi? Bu ülkede darbe girişimi yapmak isteyen FETÖ'cüleri, devlet kadrolarına tekrar geri döndüreceğiz diyenlere oy verir mi?" Bunların milliyetçilikle, vatan sevgisiyle bir ilgisi kalmış mı?