HDP uyardı: “Bizim için esas olan Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözlerdir”

PKK’nın siyasi uzantısı HDP, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan verdiği sözleri tutmasını istedi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan “Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir” dedi.

Zafer Partisi’nin, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleme kararından sonra PKK’nın siyasi uzantısı HDP, ikinci tur kararını açıklamıştı.

Kayyum konusundaki tavrını yineleyen HDP, ikinci turda Kılıçdaroğlu’nu yeniden destekleyeceğini ilan etmişti.

HDP’den yeni bir açıklama daha geldi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ve Mardin Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Mardin’de kameralar karşısına geçti.

HDP’li Buldan, Kılıçdaroğlu’nun topluma verdiği sözlerin onlar için esas olduğunu vurguladı:

- Ümit Özdağ’ın ırkçı ve faşist söylemlerine asla takılmıyoruz. Bizim için esas olan Sayın Kılıçdaroğlu’nun topluma vermiş olduğu sözlerdir, daha önce yapmış olduğu açıklamalardır.


Bu sözler, CHP’nin HDP ile Meclis’te yaptığı görüşmeyi hatırlattı. O görüşmede Kılıçdaroğlu ve HDP’lilerin destek karşılığında hangi pazarlıkları yaptığı tartışılmıştı.

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