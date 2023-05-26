Doğu Perinçek: "İkinci turda adayların safları belli"

Emperyalist dünyanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Perinçek, "Gelişen ve Mazlumlar Dünyasının desteklediği aday ise, Recep Tayyip Erdoğan." vurgusu yaptı.

28 Mayıs'ta seçimin ikinci turunda verilecek oy, dünyadaki mevzimizi de belirleyecek. İşte bu kritik süreçle ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Aydınlık Gazetesi'nde '28 Mayıs mevziisi' yazı dizisi kaleme alıyor.

- Emperyalist Dünyanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu. Gelişen ve Mazlumlar Dünyasının desteklediği aday ise, Recep Tayyip Erdoğan. Nesnel mevzilenmeden söz ediyoruz. Seçmen, verdiği oyla yalnız Türkiye’nin iç cephesindeki yerini belirlemiyor, aynı zamanda dünya ölçeğindeki konumunu da saptamış oluyor. İç cephe ve dış cephe birbiriyle ilişkili elbette. İster Türkiye’den bakın, ister dünyadan İkinci Turda adayların safları belli.

Yazı dizisine "Dünyada kiminle birliktesiniz?" başlığıyla devam eden Perinçek, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yıkılması için birleşenleri sıraladı. Rusya Çin, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan başta olmak üzere Türk Devletlerinin dayanışmasını açıkladığını ifade etti.

- ABD’nin başını çektiği Atlantik Devletleri ve İsrail, Tayyip Erdoğan’ın yıkılması için 2014 yılından bu yana her yolu deniyorlar. 15-16 Temmuz 2016 gecesi silah kullanarak girişimde bulundular, olmadı. ABD Başkanı Biden, bu kez 2020 yılında seçimle devirme planını açıkladı. NATO tatbikatlarında düşmanı tanımlayan tablolara Atatürk’ün ve Tayyip Erdoğan’ın posterleri asıldı. NATO da seçmenimiz oldu.

Türkiye'de solun 1960’lı yıllarda bir duruşu olduğunu da hatırlattı Perinçek.

- Şimdi bakıyoruz kendisine İşçi, Sosyalist, Komünist, Sol gibi adlar takanlar, ABD emperyalizmi ile, NATO ile birlikte aynı adaya tercih mührü vuruyorlar. Ne biçim İşçi, ne biçim Sosyalist, ne biçim Komünist, ne biçim Sol, ne biçim Enternasyonalist bunlar? Kapitalizmin patronlarıyla, sermaye sınıfının ağababalarıyla aynı cephedeler. ABD emperyalizmi hangi hedefe vur diyorsa, o hedefe vuruyorlar. Ondan sonra da fabrika kapılarına gidip, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek” türünden sloganlar atıyorlar. Ama kendileri sermayeye yenilmişler. ABD’nin büyük sermayesi ile NATO’nun silahlı sermayesi ile aynı cephenin piyonları olmuşlar.

Vatan Partisi Genel Başkanı, Tayyip Erdoğan düşmanlığının sorgulama yeteneğini de yok ettiğine dikkat çekti.