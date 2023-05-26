Yurtdışı oylar Ankara'ya geldi

28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminin 2'nci turu için 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerinde oy kullanma işlemi, 24 Mayıs'ta sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan resmi verilere göre, temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 seçmen sandık başına gitti.

1 milyon 783 bin 107 oyun ilk partisi, parti temsilcileri ve YSK temsilcilerinin gözetiminde Ankara'ya getirildi. Kalan oylar iki farklı uçakla Ankara'ya ulaşacak.

Getirilen oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca ATO Congresium Fuar Merkezi'nde belirlenen güvenli alanda saklanacak.

Yurt dışı oyları, tüm yurtta ve gümrüklerde 28 Mayıs Pazar günü saat 17'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle diğer sandıklarla beraber açılacak.

Yurt dışı temsilciliklerinden ve gümrüklerden gelen oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın nezaretinde yapılacak.

Diğer yandan, gümrük kapılarında oy verme işlemleri 28 Mayıs 17'ye kadar devam edecek.