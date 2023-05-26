Meral Akşener Hulusi Akar ve TSK'yi hedef aldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Güney Ordusu kuracaklarına yönelik açıklamalarını sürdürdü. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu açıklamalara tepki göstermesi üzerine Akşener, Savunma Bakanı'nı ve Türk ordusunu hedef aldı.

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İyi Parti Genel Başkanı, "Sayın Akar'ın görevde olduğu dönemde hiçbir müessese kalmadı askeriyeye dair. En son konuşacak kişi o" sözlerini sarf etti.

Akşener, "Bir Güney Ordusu kurulmalıdır ve biz geldiğimizde bunu yapacağız." demişti. Bu sözlerle başlayan tartışma devam ediyor.

- Daha profesyonel bir yapıyı kurun, kabulüm. Ama askerlik görevi her şartta az veya çok yerine getirilmeli.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iktidara gelmeleri halinde Güney Ordusu kuracaklarını açıklamıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu açıklamaya tepki göstermişti. Akar, " Anayasa çerçevesinde görev yapan bir Silahlı Kuvvetleri var, Genelkurmay Başkanı var, Kara Kuvvetleri Komutanı var. Onlar ne düşünüyorlar, onlar bilmiyorlar mı?" demişti.

Akar'ın bu tepkisi üzerine Akşener'den yeni açıklama geldi. Akşener, Amerikancı darbe girişiminde FETÖ'cüler tarafından kaçırılan Akar'a "esir" sözlerini sarf etti. İyi Parti Genel Başkanı, Savunma Bakanı'nı ve Türk ordusunu hedef aldı.

- Sayın Akar’ın görevde olduğu dönemde hiçbir müessese kalmadı askeriye dair. Dolayısıyla en son konuşacak kişi o. Ayrıca bir terör örgütünün esiri oldu neticede. Esir alındı biliyorsunuz FETÖ kalkışması esnasında. Onun için birbirimize fazla dokunmasak iyi olur.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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