Altılı Masa'da Ümit Özdağ çatlağı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ve Özdağ arasındaki Bakanlık pazarlığı iddialarını değerlendirdi. Davutoğlu, “Bakanlar konusu 6 lider arasında konuşulmamışken başka kimseyle müzakere edilemez, çok net ifade ediyorum” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a desteğini açıklamasının ardından Altılı Masa'da çalkantılar sürüyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara'da gazete ve televizyonların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a bakanlık vereceği iddiasıyla ilgili konuştu.

Ahmet Davutoğlu, Özdağ ve Kılıçdaroğlu arasında imzalanan protokolde yer alan kayyum maddesini de değerlendirdi. Kayyum uygulamasının devamı konusunda Özdağ ile farklı düşündüklerini belirten Davutoğlu, bu konunun seçimden sonra yeniden oturulup konuşulabileceğini söyledi.

Öte yandan Zafer Partisi’ndeki istifaların yanı sıra Gelecek Partisi’nden de istifa haberi geldi. Gelecek Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Mehmet Sarı görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Mehmet Sarı, istifasını duyurduğu açıklamada Genel Başkanı Davutoğlu’na da tepki gösterdi.

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