Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: “Aba altında sopayı göstermişler”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, Miillet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile pazarlık yaptığını söyledi.



Erdoğan, kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapan Kılıçdaroğlu'nun iradesinin ipotek altına alındığını ifade etti.



Suriyeli sığınmacılarla ilgili son durumu da açıklayan Erdoğan, Suriye'yle normalleşme adımlarının önemine dikkat çekti.



Terörle mücadele de kararlılık mesajı veren Erdoğan, geri dönüşlerin hızlanacağını kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'tan sonra Altılı Masanın dağılacağına işaret etti.



Erdoğan, kadınlar üzerinden yürütülen kara propagandaya dikkat çekti. AK Parti'nin tavrını anlattı.







