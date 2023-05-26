Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu yorumu: “Aba altında sopayı göstermişler”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı. HDP ile masaya oturan Kılıçdaroğlu'nun iradesinin ipotek altına alındığını söyledi. Terör hükümlüsü Demirtaş'a özgürlük isteyen Kılıçdaroğlu'nun hukukun üstünlüğüne ket vurmaya çalıştığını da belirtti.

Son Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gündemi değerlendirdi. Katıldığı canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan, Miillet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ile pazarlık yaptığını söyledi.

Erdoğan, kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapan Kılıçdaroğlu'nun iradesinin ipotek altına alındığını ifade etti.

Suriyeli sığınmacılarla ilgili son durumu da açıklayan Erdoğan, Suriye'yle normalleşme adımlarının önemine dikkat çekti.

Terörle mücadele de kararlılık mesajı veren Erdoğan, geri dönüşlerin hızlanacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Mayıs'tan sonra Altılı Masanın dağılacağına işaret etti.

Erdoğan, kadınlar üzerinden yürütülen kara propagandaya dikkat çekti. AK Parti'nin tavrını anlattı.



# erdoğan # millet ittifakı # kemal kılıçdaroğlu # suriye # hdp

Benzer Videolar

Soylu: "Amerika bütün askerlerini sahaya sürdü" Soylu: "Amerika bütün askerlerini sahaya sürdü"
Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na
Ata İttifakı'ndan Ülkem Partisi Erdoğan'a destek kararı aldı Ata İttifakı'ndan Ülkem Partisi Erdoğan'a destek kararı aldı
Altılı Masa'da Ümit Özdağ çatlağı Altılı Masa'da Ümit Özdağ çatlağı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci iddiasına yanıt Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun mülteci iddiasına yanıt
İmamoğlu, esnaf ile böyle tartıştı İmamoğlu, esnaf ile böyle tartıştı
Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti
"ABD planında yokuz direnmede varız" "ABD planında yokuz direnmede varız"
Kılıçdaroğlu'nun yalan sarmalı Kılıçdaroğlu'nun yalan sarmalı
"CHP-FETÖ iş birliğidir" "CHP-FETÖ iş birliğidir"
Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur? Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur?
PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023
3 En İyi 10 Huawei telefon modeli
4 Tarihte korku salan 4 hastalık!
5 Seçimde 5 adımda oy kullanma rehberi