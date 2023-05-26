Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: "14 Mayıs'ın akşamından itibaren birden en büyük bozkurt oldu"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Siverek İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuştu. Bozdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "14 Mayıs'ın akşamından itibaren birden en büyük bozkurt oldu" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Siverek İlçe Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuştu. Bozdağ, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu için "14 Mayıs'ın akşamından itibaren birden en büyük bozkurt oldu" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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