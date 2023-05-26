İmamoğlu, esnaf ile böyle tartıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve semt pazarı ziyareti sırasında tartıştığı pazarcı, birbirlerinden şikayetçi oldu.

Bayrampaşa'daki semt pazarını ziyaret eden İmamoğlu'na, pazarda tezgahı bulunan bir esnaf "terör örgütü PKK ile yan yana olduklarını" söyleyerek tepki gösterdi.

İmamoğlu ile tartışan esnaf, polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı.

Tartışmanın ardından polis merkezine giden esnaf, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle İmamoğlu'ndan şikayetçi oldu.

İmamoğlu'nun da avukatı aracılığıyla tartıştığı esnaf hakkında şikayette bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# İstanbul # ekrem imamoğlu # Bayrampaşa # esnaf # pkk

Benzer Videolar

Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti Zafer Partisi Alaşehir İlçe Teşkilatı istifa etti
"ABD planında yokuz direnmede varız" "ABD planında yokuz direnmede varız"
Kılıçdaroğlu'nun yalan sarmalı Kılıçdaroğlu'nun yalan sarmalı
"CHP-FETÖ iş birliğidir" "CHP-FETÖ iş birliğidir"
Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur? Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur?
PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu
Bugün yine 15-16 Temmuz mevzisindeyiz Bugün yine 15-16 Temmuz mevzisindeyiz
Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı
Sinan Oğan ile Nagehan Alçı arasında atışma sürüyor Sinan Oğan ile Nagehan Alçı arasında atışma sürüyor
Zafer Partisi'nde istifa depremi Zafer Partisi'nde istifa depremi
BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama
"İkinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor" "İkinci turda ne yapılmaması gerekiyorsa yapıyor"
Çok Okunanlar
1 İstanbul İzmir otoyolu geçiş ücretleri 2023
2 En İyi 10 Huawei telefon modeli
3 Tarihte korku salan 4 hastalık!
4 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fahiş kira açıklaması
5 En çok hacim gösteren sektörler?