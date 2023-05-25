Kılıçdaroğlu'nun yalan sarmalı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Babala TV'ye konuk oldu. HDP ve FETÖ ile birlikte, Türk Milletinin önüne koydukları bölücü vaatlerini, inkar etti. HDP'nin kapatılmaması için yaptığı onca açıklamaya rağmen, "neden kapatmıyorsunuz" diyerek hükümeti suçladı.

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Kendisini hesap uzmanı olarak tanımlayan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce söylediği sözleri inkar etti. ABD, Kandil, HDP VE FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu, Babala TV'de katıldığı program boyunca, kendi söylemlerini yalanladı.

HDP'nin kapatılmaması için defalarca açıklama yapsa da, seçime sayılı günler kala suçu iktidara attı.

Kılıçdaroğlu, teklif ettikleri Anayasa değişikliğini de reddetti.

Kılıçdaroğlu, CHP'li Yüksel Taşkın'ın 2008 yılında verdiği bir röportajda Kemalizm'i "ırkçı" ve "dışlayıcı" sözleriyle hedef almasını da yalanladı. "Mümkün değil" dedi.

Kemalizm baştan beri dışlayıcı olduğunu savunan Taşkın'ın FETÖ'nün yayın organlardan biri olan Taraf Gazetesi’nde çalışmasının da bir sorun oluşturmadığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu, FETÖ ve PKK savunucu Sezgin Tanrıkulu'na da sahip çıktı. Tanrıkulu'nun terörü hedef aldığını iddia etti.

Mehmetçik terörle mücadele destan yazarken Kılıçdaroğlu 'PKK'yı telaffuz etmenin reklam olduğunu söyledi.

Kılıçdaroğlu, terör hükümlüsü Selahattin Demirtaş için yine özgürlük istedi.

Türkiye'nin milli otomobili TOGG ile ilgilide olumsuz konuşmadığını iddia etti Kılıçdaroğlu.

İstanbul havaalanını taahhüt ettiği şirketin CIA ile bağlantısına "ne belli CIA ile bağlantılı olduğu" diye savundu.

Programa izleyici olarak katılan CHP İstanbul Canan Kaftancıoğlu da, PKK kurucularından Sakine Cansız'a sahip çıktı.

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