Doğu Perinçek yazdı: Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “28 Mayıs mevzisi-3: Erdoğan’a karşı iktidar mücadelesi hangi mevzide başarılı olur” başlığı ile yayımlanan yazısı şu şekilde;

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu, 2015 yılı 24 Temmuzu’nda Tayyip Erdoğan Hükümetinin PKK’yı hendeklere gömme harekâtını başlatması üzerine, 1 Ağustos 2015 günü Vatan Savaşı kararı aldı.

ABD PLANINDA YOKUZ ABD PLANINA DİRENMEDE VARIZ

Parti, Vatan Savaşı sürecinde çeşitli karar ve açıklamalarında şu siyaseti vurguladı: ABD emperyalizmi ile birlikte Tayyip Erdoğan yönetimini devirme planında olmayız. ABD emperyalizminin bu planına Tayyip Erdoğan ile birlikte direniriz. Ancak bu direnişte, Tayyip Erdoğan yönetiminden bağımsız örgütlenmeye ve siyasetlere sahibiz. Onlarla aynı cephede olmakla birlikte, Türkiye içindeki iktidar mücadelesinde rakibiz. Üreticilerin Millî Hükümetini kurma hedefine ancak ve ancak ABD’ye direnen mevzide ulaşabileceğimizi biliyoruz.

ABD’nin Tayyip Erdoğan’ı devirme harekâtına piyon olanlar ya da tarafsız kalanlar, hiçbir zaman hükümet olamayacaklardır. Çünkü Türk devleti ve milleti, Türkiye’yi ABD emperyalizmine teslim etmeyecektir.

GEÇTİ O DEVİR

İçine girdiğimiz sürecin iktidar formülünde çalım atamayacağınız gerçeklik şudur: ABD ile birlikte hükümet olma yolları artık kapalıdır. Geçti o devir! 2014 öncesinde iktidar olmak için Vaşington ile anlaşmak gerekiyordu. Artık Türkiye’de ancak ABD’ye direnenler hükümet olabilir.

Dün Tayyip Erdoğan’a ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanlığı” yaptığı için tek başımıza cesaretle karşı koyduk, hapishanesinden geçtik ve o duvarı yıktık. Bugün ABD’ye direnme mevzisinde Tayyip Erdoğan ile birlikteyiz. Çünkü ABD O’nu devirmek istiyor. ABD’nin bu planına direnmede kararsız ve tutarsız olanlar, hükümet olamazlar. Önümüzdeki dönemin hükümetleri, ABD’ye direnme mevzisinde kurulacaktır. Görmüyor muyuz: Türkiye’nin hangi sorununu çözmeye kalksak, ABD baskısı ve tehdidiyle karşılaşıyoruz.

Zamanımız sınırlı. Türkiye’nin sorunlarını erteleme şansımız yok. Çünkü sorunlar zaman kaybetmeye izin vermeyecek kadar ağır.

28 MAYIS 2023 GÜNÜNDEKİ DİRENME MEVZİSİ

ABD’nin Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı yapma planı bir iktidar planı değil, kaos planıdır. CHP’nin FETÖ ve PKK bağlantılıları tekrar Ordu, Polis ve diğer devlet kurumlarına alma programı uygulanamaz, ancak ve ancak kaos getirir. Dolayısıyla Üreticilerin Millî Hükümetine giden yolda öncelikle bu planın bozulması gerekiyor.

İşte bu gerçekler, Vatan Partisi’nin 28 Mayıs ikinci tur oylamasındaki tercihini belirliyor. Üç gün sonra Tayyip Erdoğan’a oy vermek, ABD tertibine karşı biricik direnme mevzisidir. Cepheden kaçarak veya cephenin kenarlarına çekilerek veya ön cephede mücadeleden korkarak, cephenin önderi olamazsınız. Üreticilerin Millî Hükümetini kurma mücadelesini, ancak cephenin önünde, en doğru, en kararlı, en tutarlı, en etkin siyasetle yürütebiliriz.

TAYYİP ERDOĞAN’A RAKİP OLMANIN ŞARTI

28 Mayıs’ta Tayyip Erdoğan’a oy vermek, icraatlarına kefil olmak anlamına gelmiyor. O oyu ABD planını bozmak için veriyoruz. 28 Mayıs’tan sonra Tayyip Erdoğan’ın hatalı siyasetlerine karşı “yapıcı muhalefet” yürüteceğiz. Hem dostluk, hem mücadele! ABD’ye direndiği mevzide dostuz, ABD’ye boyun eğdiği durumlarda O’nunla mücadele edeceğiz. Hep dostluk, tek ayakla sekmek anlamına gelir. Hep mücadele de tek ayakla koşma çabasıdır. Türkiye gemisinin kaptanı olma yolunda, iki ayakla yürüyerek ilerleriz.

İktidar mücadelesinde Tayyip Erdoğan’ın rakibi olmak, 28 Mayıs günü Tayyip Erdoğan’a oy vermekten geçiyor. Çünkü Türkiye’de iktidar olmak veya iktidarı paylaşmak için, ABD emperyalizmine her cephede ve her durumda direnmek dışında bir yol bulunmuyor. Bugün Türkiye’nin ekonomi, güvenlik, kültür alanlarındaki bütün çözümler, ABD engelleri aşılarak hayata geçirilecektir.

Tayyip Erdoğan’a ABD ile birlikte düşman olanlar hükümet olamaz. Çünkü ABD gemisinden gelip Türkiye gemisine kaptan olma şansı yoktur. ABD’ye karşı Tayyip Erdoğan ile birlikte direnmek ise, Türkiye gemisine kaptan olmanın öncelikli koşuludur. Direnmediği yerde bizim etkin mücadelemizle karşılaşacaktır.

Vatan Partisi, ABD dayatmalarına karşı doğru programı, tutarlılığı, kararlılığı ve cesareti sayesinde Üreticilerin Millî Hükümetinin merkezinde olacaktır.