Tuzla'da kentsel dönüşüm hız kazandı

İstanbul'daki 'Yarısı Bizden' kampanyası Tuzla'da da hayat buldu.



Tuzla Belediyesi, 5 bin vatandaşın yaşadığı sitelerde kentsel dönüşüm için harekete geçti!



Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ilçe genelindeki yapı ömrünü tamamlamış sitelerin yöneticileriyle bire bir görüşmeler gerçekleştirerek kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdı



Başkan Yazıcı’nın bire bir gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda 20 sitenin daha dönüşümü için rezerv alan, imar planı ve proje desteği verildi.



Toplamda 5 bin vatandaşın yaşadığı sitelerdeki binaların kısa süre içerisinde yıkılarak yeni binaların yapılması amaçlanıyor.