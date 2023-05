Zafer Partisi'nde istifa depremi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığına desteğini açıkladı.



Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na desteği, Zafer Partisi’nde toplu istifalara neden oldu. Zafer Partisi Yeşilyurt İlçe Başkanı Önder Çekmegil ile Yönetim Kurulu üyeleri, Özdağ’ın Kılıçdaroğlu’na desteğine tepki gösterip topluca istifa etti.



Önder Çekmegil, “Ümit Özdağ'ın yaptığı CHP'ye destek açıklaması biz alt kadronun milliyetçilik anlayışına ters düşmektedir. Bizler terör örgütünün HDP partisinin gizli ortak olduğu bir oluşumun içinde bulunamayız” ifadelerini kullandı.



Öte yandan ikinci tur öncesi panikle Kılıçdaroğlu’nun Ümit Özdağ ile anlaşması, altılı masanın ortaklarını da rahatsız etti. Deva Partisi’nden tepkiler geldi.



Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Yeneroğlu, “Maalesef Türkiye'de tek tip kimlik olmazsa bölünürüz ve parçalanırız vehmi on yıllarca zihinlere kazınmıştır. Yeter ki evrensel standartlara riayet edelim, yeter ki yola çıkan her türlü faşizan emele yolun başlangıcında dur diyelim” dedi.



Deva Partisi kurucularından Tunahan Elmas da “Milyonlarca masuma cehennemi vadeden bir cennet bana lazım değil” diyerek tepki gösterdi. Elmas, “Kazanmak için her yolu mübah görenlere girdikleri yolda başarılar dilerim. Bazı yollar bana mübah değil” mesajı verdi.