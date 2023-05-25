BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve yasal işlem başlatılacağını bildirildi



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Küçükçekmece’de düzenlediği mitingde konuştu. Millet İttifakı seçimi kaybederse, bankalardan para çekilemeyeceğini iddia etti.



İmamoğlu’nun kışkırtıcı söylemlerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yalanlama geldi.



