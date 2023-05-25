BDDK'dan Ekrem İmamoğlu'na yalanlama
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan İmamoğlu'nun açıklamalarını yalanlama geldi. İmamoğlu 28 Mayıs sonrası için kışkırtıcı söylemlerde bulunmuş "Pazartesi günü bankalardan milletin parasını çekemediği bir süreç" olabileceğine işaret etmişti. BDDK, açıklamlarla ilgili yasal işlem başlattı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaların gerçeği yansıtmadığını ve yasal işlem başlatılacağını bildirildi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Küçükçekmece’de düzenlediği mitingde konuştu. Millet İttifakı seçimi kaybederse, bankalardan para çekilemeyeceğini iddia etti.
İmamoğlu’nun kışkırtıcı söylemlerine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yalanlama geldi.
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