Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi: "Milletimiz onlara kırmızı kart göstermiştir"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2.tur seçimleri öncesi Ankaralılarla bir araya geldi. Erdoğan'ın ilk durağı Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması oldu. Sonrasında da Mamak'a geçti. Hemşehri Buluşmasında konuştu.

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na Kandil tepkisi gösterdi. PKK yöneticilerinden peş peşe gelen gelen desteklere karşı açıklama yapmadığını söyledi.

Erdoğan seçim gecesi yapılan algı operasyonuna da tepkiliydi.

Seçimdeki rakibinin Kılıçdaroğlu değil rehavet olduğuna da dikkat çekti Erdoğan.

Sığınmacılarla ilgili de konuşan Erdoğan, 1 milyon sığınmacının kacağı konutların yapımının sürdüğünü belirtti.