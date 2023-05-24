CHP Siber Güvenlik Sorumlusu Sedat Doğan itiraf etti: "Açık açık halka yalan söylediler"

CHP'nin seçim gecesi yaratmaya çalıştığı "sistemler çöktü" algısı çürüdü. CHP Siber Güvenlik Sorumlusu Sedat Doğan, veri güvenliğine dair bir sorun olmadığını itiraf etti. Halka yalan söylendiğini belirten Doğan, saat 21.00'de kendilerine gelen verilerin YSK’dan gelen veriler ile örtüştüğünü söyledi

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Önce 'Öndeyiz' algısı yaratmaya çalıştılar tutmayınca 'Sistemler çöktü' iddiasını ortaya attılar. CHP'nin seçim gecesi kışkırtmaya açık tutumuyla ilgili itiraf geldi. Çöken sitem değil, CHP'nin yalanı oldu.

CHP Siber Güvenlik Sorumlusu Sedat Doğan, veri güvenliğine dair bir sorun olmadığını ifade etti. Açık açık halka yalan söylendiğini belirtti. Doğan şunları ifade etti:

- Artık gerçekleri konuşma vakti...CHP'nin teknolojisi ve siber güvenliğinden ben sorumluyum. Birinci ağızdan size söyleyeyim: Sistemimiz tıkır tıkır çalıştı, bir saniye bile aksamadı, en ufak bir hata bile olmadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan, saat 21.00 itibariyle kendilerine gelen verilerin YSK’dan gelen veriler ile örtüştüğünü kaydetti.

- Bir de eskiden adam/kadın yerine koyup dinlediğimiz gazeteciler var... Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar. Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar. Bu riski nasıl alıyorlar anlayamıyorum! O güne dair tüm log kayıtları, kozmik odanın video kayıtları, an be an bütün sonuçların akışı... Kısacası her şey elimde mevcut. Bunları paylaşmama sebebim mimarimizi açık etmek istememem. Ama günü geldiğinde tüm bunları da açıklayacağım.

Söyleyecek çok şeyi olduğunu da ifade eden Doğan, seçim sonrasına sakladığına dikkat çekti.

- Şimdi bu sistem çöktüyse, çalışmadıysa, oylar çalındıysa; koca bir genel merkez ve bütün MYK ikinci turda da neden ben ve ekibimle çalışmak istiyor? Çünkü hiçbir sorun yaşanmadı, gün gibi ortada.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# cumhuriyet halk partisi # seçim 2023 # ekrem imamoğlu # Mansur Yavaş

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