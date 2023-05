CHP Siber Güvenlik Sorumlusu Sedat Doğan itiraf etti: "Açık açık halka yalan söylediler"

Önce 'Öndeyiz' algısı yaratmaya çalıştılar tutmayınca 'Sistemler çöktü' iddiasını ortaya attılar. CHP'nin seçim gecesi kışkırtmaya açık tutumuyla ilgili itiraf geldi. Çöken sitem değil, CHP'nin yalanı oldu.

CHP Siber Güvenlik Sorumlusu Sedat Doğan, veri güvenliğine dair bir sorun olmadığını ifade etti. Açık açık halka yalan söylendiğini belirtti. Doğan şunları ifade etti:

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan, saat 21.00 itibariyle kendilerine gelen verilerin YSK’dan gelen veriler ile örtüştüğünü kaydetti.

- Bir de eskiden adam/kadın yerine koyup dinlediğimiz gazeteciler var... Yahu açık açık halka yalan söylüyorlar. Ben kayıtları yayınladığımda rezil olacaklar. Bu riski nasıl alıyorlar anlayamıyorum! O güne dair tüm log kayıtları, kozmik odanın video kayıtları, an be an bütün sonuçların akışı... Kısacası her şey elimde mevcut. Bunları paylaşmama sebebim mimarimizi açık etmek istememem. Ama günü geldiğinde tüm bunları da açıklayacağım.