Özdağ'ın Kutulmuş yalanını arşiv ortaya çıkardı! İşte Özdağ'ın sığınmacı yalanı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Türkiye'nin en önemli sorununun ülkede yaşayan 13 milyon sığınmacı ve kaçağın vatanlarına gönderilmesi olduğunu söyledi.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasında iki adayın yarışacağına işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Bey bizi ziyaret etti, bizden destek istediler. Kendilerine sorduk; 'sığınmacılar konusunda ne yapmayı düşünüyorsunuz?' Anlattıkları şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, Kemal Bey çok net bir şekilde sığınmacıların vatanlarına dönmesi gerektiğini ve bu politikayı izleyeceğini söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret ettiğinde şunları ifade etmişti:

- Bu meselenin Türkiye'nin isteği doğrultusunda değil, şartların zorlaması sonucu ortaya çıktığını müzakere ettik. Suriye'den buraya gelenler ellerinde bir torbalarıyla geldiler, hayatta kalabilmek için bombalardan kaçtılar. Burada da Türkiye'nin üstlenebileceği bir sınır var. Zaten epey bir zamandır hükümetimiz Suriyelilerin güvenli ve onurlu geri dönüşü için projelerini çalışıyor. Bunu da gerçekleştirmek için gayret gösteriyor ve mesafe alıyor. Şu anda 550 bine yakın Suriyeli, oluşturulan güvenli bölgelere dönmüştür. İnşallah Suriye'de normalleşmenin sağlanması, barış ve huzur ortamının temin edilmesi ve insanların dönüşünün sağlanması için son derce samimi ve takvimlendirilmiş bir çalışmanın içerisinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Önümüzdeki dönemde 1 milyon Suriyelinin geriye dönüşünü sağlayacak olan konutların yapımı meselesi hükümetin gündemindedir. Suriyelilerin güvenli ve gönüllü bir şekilde dönüşünün temin edilmesi için çalışmalar devam ediyor. Bu noktada Zafer Partisinin görüşlerinin de destekleyici olacağını düşünüyoruz.