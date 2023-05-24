Doğu Perinçek'ten seçmene ABD uyarısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'deki siyasal cepheleşmeyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Türkiye'nin sorunlarının karşısında ABD'nin olduğunu ifade etti. 28 Mayıs günü seçememe "ABD'nin 'Erdoğan'ı yıkın' talimatını kabul ediyor musun reddediyor musun?" diye sorulduğunu belirtti

Son Güncelleme:

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçim süreci ve ABD'nin planlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.

28 Mayıs'ın bir durak olduğunu söyleyen Perinçek, seçmene "ABD'nin 'Erdoğan'ı yıkın' talimatını kabul ediyor musun reddediyor musun?" diye sorulduğunu ifade etti.

Perinçek, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermenin bir kurtuluş olmadığını vurguladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kılıçdaroğlu'nun demokrasi yoluyla değil kaset operasyonlarıyla CHP Genel Başkanı olduğunu belirtti.

Perinçek Türkiye'nin sorunlarının karşısında ABD'nin olduğunu da kaydetti 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 29 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin gündeminde neler olduğunu da sıraladı. Vatan Partisi'nin yapıcı muhalefet izleyeceğini vurguladı.

Dünyadaki saflaşmayı da değerlendiren Perinçek, ABD'nin yanında duranların gericiler olduğuna dikkat çekti.

# Doğu Perinçek # vatan partisi # kemal kılıçdaroğlu # abd

Benzer Videolar

HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı HDP'li Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı
Erdoğan yabancı basına meydan okudu Erdoğan yabancı basına meydan okudu
Türkiye'de kaç sığınmacı var? Türkiye'de kaç sığınmacı var?
Özdağ'ın Kutulmuş yalanını arşiv ortaya çıkardı! Özdağ'ın Kutulmuş yalanını arşiv ortaya çıkardı!
Erdoğan'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu videosu Erdoğan'dan dikkat çeken Kılıçdaroğlu videosu
CHP'li Şener'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri CHP'li Şener'den Kılıçdaroğlu'na eleştiri
Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması Ümit Özdağ'dan Sinan Oğan açıklaması
PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu
Alevi önderlerinden seçim tepkisi Alevi önderlerinden seçim tepkisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sinan Oğan açıklaması
Bakan Soylu'dan terör çıkışı Bakan Soylu'dan terör çıkışı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "15 seçim, 15 mağlubiyet..." Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: "15 seçim, 15 mağlubiyet..."
Çok Okunanlar
1 TCG Anadolu ziyaret günleri ve saatleri
2 Sierra Nevada Corporation (SNC) kimin?
3 Mehmet Emin Alpsoy kimdir?
4 ASELSAN'dan (ASELS) rekor anlaşma
5 Yapay zeka Galatasaray tarihinin en iyi 11'ini seçti!