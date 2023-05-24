Doğu Perinçek'ten seçmene ABD uyarısı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, seçim süreci ve ABD'nin planlarıyla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı.



28 Mayıs'ın bir durak olduğunu söyleyen Perinçek, seçmene "ABD'nin 'Erdoğan'ı yıkın' talimatını kabul ediyor musun reddediyor musun?" diye sorulduğunu ifade etti.



Perinçek, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermenin bir kurtuluş olmadığını vurguladı.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kılıçdaroğlu'nun demokrasi yoluyla değil kaset operasyonlarıyla CHP Genel Başkanı olduğunu belirtti.



Perinçek Türkiye'nin sorunlarının karşısında ABD'nin olduğunu da kaydetti



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 29 Mayıs'tan sonra Türkiye'nin gündeminde neler olduğunu da sıraladı. Vatan Partisi'nin yapıcı muhalefet izleyeceğini vurguladı.



Dünyadaki saflaşmayı da değerlendiren Perinçek, ABD'nin yanında duranların gericiler olduğuna dikkat çekti.



