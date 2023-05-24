HDP'li Sırrı Süreyya Önder'den Kılıçdaroğlu itirafı

Yeşil Sol Parti'den milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendilerine taahhüt ettiği şeyler olduğunu açıkladı. Önder, "Kılıçdaroğlu bunları yerine getirmek zorunda" dedi.

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HDP’nin paravanı Yeşil Sol Parti’den İstanbul Milletvekili seçilen Sırrı Süreyya Önder, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendilerine taahhütlerinin olduğunu açıkladı.

HDP’nin youtube kanalında değerlendirmeler yapan Önder, Kılıçdaroğlu’nun taahhütlerinden birinin cezaevlerinde olan PKK’lıların serbest bırakılması konusu olduğuna işaret etti. Önder, Kılıçdaroğlu’ndan gereğini yapmasını istedi.

Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu’nun son dönemde kullandığı milliyetçi söylemin önemsiz olduğuna da dikkat çekti.

# hdp # Sırrı Süreyya Önder # kemal kılıçdaroğlu

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