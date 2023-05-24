Ümit Özdağ Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinde bakanlık konusunun gündeme gelmediğini söyledi. Öte yandan, Özdağ'ın Kılıçdaroğlu'na desteği ve imzalanan protokol Gelecek Partisi'nde rahatsızlık yarattı. Tepki, Gelecek Partisi’nin Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'den geldi..

ABD, FETÖ ve PKK'ya bir isim daha eklendi. Özdağ da "Kılıçdaroğlu" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir kez daha görüştü. Görüşmenin ardından iki isim kameralar karşısına geçti. Özdağ, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

Özdağ, Kılıçdaroğlu’na verdiği desteğin nedenini anlattı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmeyi hatırlattı. Özdağ şunları söyledi:

- Sığınmacılar konusunda ne yapmak istiyorsunuz' diye sorduk. Anlattıkları sığınmacıların vatandaşlarına dönemsini içermiyordu. Kemal Bey ile görüştük, sığınmacıların geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Numan Kurtulmuş, Özdağ'ın açıklamalarını hızla yalanladı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği sözler tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Açıklamadan önce Kılıçdaroğlu ve Özdağ, 7 maddelik protokol imzaladı. Protokolde Suriyeliler başta olmak üzere tüm sığınmacılar ve kaçakların en geç 1 yıl içerisinde ülkelerine geri gönderileceği yer aldı.

Ayrıca protokolün 4’üncü maddesinde terörle mücadele vurgusu da yapıldı. Kayyum uygulamasının yargı çerçevesinde devam edeceği belirtildi. “Terörle müzakere değil, mücadele edilecektir” denildi.

İki ismin görüşmesinden önce Ümit Özdağ’ın yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. CHP Gençlik Kolları’nın duvarlara “Suriyeliler gidecek” yazdığı görüntüleri alıntılayan Özdağ, “Ve söz ben İçişleri Bakanı olarak yollayacağım” dedi.

Ümit Özdağ, aynı sözleri Sözcü Tv canlı yayınında da tekrarladı. İçişleri Bakanı olmak istediğini belirtti.

Bu sözlere Kılıçdaroğlu’nun adaylığını destekleyen Altılı Masa'nın ortağı Gelecek Partisi’nden tepki geldi. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, sosyal medya paylaşımında “Bu adam İçişleri Bakanı olacağım diyorsa, Sn. Soylu kesin kalacak demektir. Bir toplumsal barış projesi olan Millet İttifakı, göç ve sığınmacı problemini çözmeyi taahhüt etmiştir. Kazanmak için her yol mübah değildir” ifadelerini kullandı.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak da Kılıçdaroğlu-Özdağ görüşmesinden sonra kameralar karşısına geçti. Öztrak, protokolde yer alan kayyum maddesine ilişkin konuştu. Özdağ’ın bakanlık iddiasına yanıt verdi.