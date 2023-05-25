Doğu Perinçek yazdı: Bugün yine 15-16 Temmuz mevzisindeyiz

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “28 Mayıs mevzisi-2: Bugün yine 15-16 Temmuz mevzisindeyiz” başlığı ile yayımlanan yazısı şu şekilde;

Vatan Partisi, bugün 15-16 Temmuz 2016 gecesindeki mevzidedir.

O gece Tayyip Erdoğan’ı devirmek için, ABD emperyalizmi FETÖ Gladyosunu cepheye sürdü. ABD’nin Türk Ordusu ve Türk polisi içindeki silahlı güçleri uçaklarıyla tanklarıyla karanlık inlerinden çıkartıldı. İsimleri de Atatürk maskeliydi. Yurtta Sulh Konseyi adını takmışlardı.

BONZAİNİN MADDESİ: TAYYİP ERDOĞAN DÜŞMANLIĞI

Amerikancı FETÖ Darbesinin açık ve sinsi yandaşları vardı.

Darbenin açık yandaşları, bonzai içirilmiş olan Rakı-Leblebi Atatürkçüleri idi. Üzülmesinler diye “Sahte Atatürkçüler” demiyoruz.

Bonzainin eczası, Tayyip Erdoğan düşmanlığı idi. Balkonlara fırlamak, bayrağı alıp caddelere çıkmak için yeterli sebep vardı: Darbe, Tayyip Erdoğan’ı deviriyordu. Amerikancı FETÖ Gladyosu yapıyormuş, onlara göre önemi yoktu, yeter ki Tayyip Erdoğan devrilsindi. Bonzainin etkisi bilinçleri mühürlemiş, vicdanları kelepçelemişti.

ABD OPERASYONLARIYLA KOLTUK SAHİBİ OLANLAR

Darbenin sinsi yandaşları, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu gibi, ABD’ye göbekten bağlı politikacılardı. Siyasal mevkilerini ABD emperyalizmine ve FETÖ tertiplerine borçlu idiler.

Meral Akşener, 1990’lı yıllarda FETÖ marifetiyle İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturtulmuştu. FETÖ’ye büyük hizmetlerde bulundu. Kılıçdaroğlu, FETÖ’nün kaset operasyonlarıyla CHP Genel Başkanı koltuğuna oturtulmuştu. 15-16 Temmuz Darbesi, onlara yeni koltuklar vaat ediyordu. Darbenin başarısını beklediler.

Vatan Partisi, tetikteydi ve anında darbeyi göğüsledi. Türk milletine, Türk Ordusuna ve polisine şöyle seslendik:

“Bu Amerikancı-Fethullahçı bir girişimdir. Türk Ordusu bu girişimi bastıracaktır.” (1)

Türk Ordusu, milletin desteğiyle şehitler vererek darbeyi ezdi. Darbecilerin bazıları ABD uğruna hayatlarını kaybetti, geri kalanı da hapislere tıkıldı. Yerlerinin hapishane olduğunu daha Silivri yargılamalarında sanık kürsüsünden söylemiştik.

HERKES YİNE 15-16 TEMMUZ MEVZİSİNDE

Aradan yedi yıl geçti. Geldik 2023 yılı Mayıs ayına. Cepheler aynı, taraflar kılıçları çekmiş durumda.

15-16 Temmuz Darbesinin siyasal kadrosu, bu kez yeni ABD planı kapsamında Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı. Diğer koltuklar da paylaşılmış bulunuyor.

Bonzai içirilen kesim, ABD’nin yıkın dediği Tayyip Erdoğan’a karşı doldurulmuş bir öfke içinde. Üzülerek yazıyorum, ama gerçek bu. Eğer önemli bir seçmen kitlesi, PKK ve FETÖ ile aynı adaya oy vermekten sakınmıyorsa, bunun Türkiye tarihinde görülmemiş bir nedeni olması gerekir. Laboratuvar tahlillerinde bonzaiden başka bir madde çıkmıyor.

VATAN PARTİSİ’NİN MEVZİSİ

Vatan Partisi de, 15-16 Temmuz mevzisindedir. Tıpkı 15-16 Temmuz 2016 gecesinin kritik saatlerinde olduğu gibi, göğsümüzü ABD planına siper ediyoruz.

ABD’nin yıkma talimatının hedefi olan Tayyip Erdoğan ile bu talimatın piyonları arasında tarafsız kalamayız. Dahası ABD planına karşı duran cephenin en önünde kurşunlara hedefiz. Ancak bilincimizdeki dağlar bizi koruyor. Geleceğe güvenle, cesaretle ve umutla bakıyoruz. Töremizi koruyoruz, öfkeye bilinç ve nezâketle yanıt veriyoruz. ABD planını bozma görevini elbette milletin güçlerine önderlik ederek başaracağız.

Önümüzdeki sürecin her hesaplaşmasında bize yol gösteren tecrübe, 15-16 Temmuz gecesindeki kararlılığımız ve cesaretimizdir. Bugün o cesaretle övünüyoruz. 28 Mayıs sonrasında da Tayyip Erdoğan’a oy verme cesaretiyle övüneceğiz.

O GECE BALKONLARA ÇIKAN YURTTAŞLARIMIZA

O gece Tayyip Erdoğan’ı devirdik heyecanıyla balkonlarda dans eden, elde bayrak caddelere fırlayan insanlarımızı uyarıyoruz:

Bugün mevzi, yine 15-16 Temmuz mevzisidir.

Silahlı darbe başarısız kalmış, bu kez Biden’ın açıkladığı gibi seçim yoluyla devirme planı uygulanmaktadır.

Plan, yine aynıdır: Tayyip Erdoğan’ı devirmek.

Ne yazık ki, 28 Mayıs’ın oy pusulasında Güçlü Devlet-Üreten Millet Programını kesin zafere ulaştıracak bir aday yok.

Şu andaki mücadele mevzimiz, ABD planını bozmaktır.

Üreticilerin Millî Hükümeti hedefine ilerleyebilmek için, en azından daha geri mevzilere çekilmemek için, ABD’nin adayına geçit vermeyeceğiz.

15-16 Temmuz gecesindeki hataya düşmeyelim, Tayyip Erdoğan düşmanlığıyla utanacağımız mevzilerde olmayalım.

HER UYUŞTURUCUNUN ETKİSİ GEÇİCİDİR

Bonzai de bütün uyuşturucular gibidir. Her uyuşmanın bir uyanışı vardır. Zaman ve tecrübeler, en güçlü uyandırıcıdır.

Vatan Partisi’nin ahlâkı, Türk milletine bağlılıktır.

Vatan Partisi’ne yol gösteren, bilimdir.

Vatanseverlerin, devrimcilerin, emek hareketinin 15-16 Temmuz mevzisi, namus ve cesaret mevzisidir.

Milletimizi 15-16 Temmuz’daki Vatan ve Demokrasi mevzisine çağırıyoruz.

O mevzide, ABD planına göğüs germek dışında bir eylem bulunmuyor.

Tarafsız olanlar, Türkiye’nin geleceğini kurmada öncü konumları kaybeder.

(1) Bkz. Doğu Perinçek, FETÖ Darbesi, Kaynak Yayınları, 3. Basım, İstanbul, Ekim 2017, s.112.