PKK Kılıçdaroğlu için seferber oldu

Terör örgütü PKK ile ittifakı perdelemeye çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arşivler yalanladı.



PKK elebaşlarının, seçim süreci boyunca kendi ajans ve kanallarında yaptıkları destek çağrıları, Kılıçdaroğlu’nun montaj savunmasını da boşa düşürdü.





15 Mart 2023’te PKK elebaşı Murat Karayılan, “14 Mayıs'ta yalnızca Cumhurbaşkanı değil, sistem seçilecektir.” diyerek, Kılıçdaroğlu için sandığa gitme çağrısı yaptı.



Karayılan 22 Mayıs’ta yaptığı açıklamada ise HDP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun önde olduğu illeri kutladı. Cumhurbaşkanlığı ikinci turu için "Geri adım atılmamalı ve kararlı durulmalı" ifadelerini kullandı.



Terör örgütü elebaşları açıklamalarında Cumhur İttifakı için “AKP-MHP faşizmi” tanımlamasını yaparken, Millet İttifakı ve Cumhurbaşkanı adayını “demokratik güçler” diye konumlandırdı. 18 Nisan 2023’te PKK elebaşı Duran Kalkan, “Faşist iktidar mutlaka yıkılmalıdır” diyerek, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu’nu işaret etti.



2 Mayıs 2023’te bu kez Cemil Bayık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonlarının durdurulması için Kılıçdaroğlu’na destek istedi.

19 Mayıs 2023’te PKK/KCK elebaşı Ronahi Serhat, “Kılıçdaroğlu, artık sadece CHP'nin, Millet İttifakı'nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan'ın tamamından Türkiye'nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor.” İfadelerini kullandı. Aynı gün Terörist Remzi Kartal, Kemal Kılıçdaroğlu için seferberlik çağrısı yaptı



Remzi Kartal, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada da Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığını “tarihi bir fırsat” olarak nitelemiş, “yeni bir miladi yaratmak için önemli fırsattır.” Demişti.



19 Mayıs 2023’te PKK’nın Suriye kolu PYD’nin elebaşı Salih Müslim, Türk Ordusunun operasyonlarını durdurmak için Kılıçdaroğlu’na oy verilmesi çağrısı yaptı.



12 Mart 2023’te PKK elebaşı Mustafa Karasu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu için birlik çağrısı yaptı.