Bakan Soylu: "CHP-FETÖ iş birliğidir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Habertürk’e konuştu. Soylu’nun gündeminde CHP’nin politikaları vardı. Bakan Soylu, CHP’nin ABD ile ortaklaşan politikalarına işaret ederek “CHP ABD’nin sözcüsüdür” dedi.

Bakan Soylu, seçimlere giden süreçte Muharrem İnce’ye yapılan kumpası da değerlendirdi ve “ CHP-FETÖ işbirliğidir” ifadelerini kullandı.



CHP’nin HDP’yi kilit parti olarak gören söylemleri dedeğerlendiren Soylu “ bu söylemler Türk siyasetini zehirlemeye yöneliktir” dedi.



Sığınmacılarla ilgili yapılan kışkırtıcı açıklamalara da değinen Soylu, ülkedeki sığınmacı sayısı hakkında bilgi verdi.



Seçim sonuçlarına ilişkin yapılan anketlerin CHP açısından neden tutmadığını anlatan Soylu, o anketleri de ABD’nin belirlediğini söyledi.