İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu "Amerika bütün askerlerini sahaya sürdü" diyerek 28 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlere kıyasla ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti.