Soylu: "Amerika bütün askerlerini sahaya sürdü"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu "Amerika bütün askerlerini sahaya sürdü" diyerek 28 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlere kıyasla ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Soylu "Amerika bütün askerlerini sahaya sürdü" diyerek 28 Mayıs seçimlerinin diğer seçimlere kıyasla ne kadar kritik olduğuna dikkat çekti.