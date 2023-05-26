Vatan Partisi'nden ikinci tur kararı: "ABD'nin adayına değil hedefteki Erdoğan'a..."

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine sayılı günler kaldı. Vatan Partisi İstanbul, İzmir, Hatay ve Mersin'de 2. tur kararını ilan etti.Açıklamalarda, ABD'nin adayına değil emperyalizmin hedefindeki Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a oy verileceği belirtildi.

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Vatan Partisi Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleriyle ilgili açıklamalarına devam ediyor. İstanbul Pendik'te yapılan açıklamayı Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi İbrahim Okan Özkan yaptı.

Yurdun birçok noktasında açıklama yapıldı. İstanbul Üsküdar, İzmir, Hatay ve Mersin o noktalardan biri oldu.

Açıklamalara Ak partili bazı yöneticiler de katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun neden desteklenmeyeceği anlatıldı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde tarafsız kalmanın yanlış olduğu vurgulandı.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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