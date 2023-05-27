Kılıçdaroğlu'ndan bol keseden vaatler

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. tur seçimleri için felaket tellallığına soyundu. Batıcı, sıcak para politikalarına dayalı vaadler veren Kılıçdaroğlu, ekonominin enkaz olduğunu iddia etti. Son yaptığı açıklamada ise kredi kartı borçlarıyla ilgili, hedef aldığı devlet hazinesini çözüm gösterdi.



Devlet hazinesinin borcu banklardan devralacağını söyleyen Kılıçdaroğlu, faizleri de sileceklerini iddia etti. Kılıçdaroğlu'nun bu söylemleri vatandaşların telefonuna da mesaj olarak gönderildi. Altın dağıtma vaatlerini hatırlatan ekonomistler Kılıçdaroğlu'nun enkaz edebiyatı yaptığını söyledi:

- Propaganda yaparken hayat pahalılığından yaşanan sıkıntıları manipüle ederek enkaz, çöküş edebiyatı yapılıyor. Bir taraftan da vatandaşa vaatler veriliyor. Artık seçmeni dahi bu vaatlere inanmıyor. Türkiye'de enkaz var, kasada para yok, rezervler bitti propagandası yapılıyor. Muhalefet battık söylemleri dillendiriyor. Ama yaklaşık 1 ay önce 'Biz altın dağıtacağız' vaadinde bulundular. 46 milyar dolar rezerv var isterse dağıtabilir. Ama demek ki varmış rezerv. İşin komik tarafı bu. Hem rezerv yok propagandası yapıyorlar hem de vaatte bulunuyorlar.



Ortaya çok ciddi bir bütçe açığı çıkacağını söyleyen ekonomistler, IMF'nin bu bütçe açığına izin vermeyeceğine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu ve CHP'nin IMF övgüleri hatırlatıldı.



Ekonomiyle ilgili kışkırtıcı bir açıklama da terör hükümlüsü Selahattin Demitaş'tan geldi. "Sandıktan değişim çıkmazsa ekonomide ve demokraside felaket olacak. " ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'na da oy çağrısı yaptı.



İmamoğlu da geçen gün vatandaşların 28 Mayıs sonrası bankalardan paralarını çekemeyeceklerini iddia etmiş, bu konuşmalar üzerine BDDK, yasal işlem başlatmıştı.

ımf asla bütçe açığına izin vermez