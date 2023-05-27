Erdoğan , HDP'li Sakık'ın Atatürk'e ettiği hakareti hatırlattı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör hükümlüsü Demirtaş için özgürlük isterken Atatürk'e hakarete sessiz kalıyor.



İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP'li Sırrı Sakık'ın Atatürk'e yaptığı hakareti hatırlattı. Tablonun net görünmesi gerektiğini ifade etti.



Erdoğan, yargıya seslendi, Demirtaş'a sahip çıkan Kılıçdaroğlu'na bir kez daha tepki gösterdi.



Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun kendisini hukukun üstünde görmesini de eleştirdi.