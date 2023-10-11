Cemal Canpolat'ın Kongredeki Sözleri Gündemde! İBB Meclisi'nde İşe Alımlarla İlgili Soru Önergesi Verildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu tartışmalı geçti. CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili itiraf niteliğindeki açıklamaları mecliste de nabzı yükseltti. Mecliste Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, Canpolat’ın liyakatsizlik itiraflarına ilişkin soru önergesi verdi. AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz ise ‘İBB imkanlarının İBB Başkanı'nın siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıyız’ sözleriyle 38. Kez işten çıkarılan ve işe alınanların listesini talep etti.