Cemal Canpolat'ın Kongredeki Sözleri Gündemde! İBB Meclisi'nde İşe Alımlarla İlgili Soru Önergesi Verildi
İBB Meclisinde, CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Cemal Canpolat'ın İBB'deki işe alımlar ve delegelerle ilgili sözleri tartışıldı. AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz, "İBB imkanlarının İBB Başkanı'nın siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıyız" sözleriyle İmamoğlu’nu eleştirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı ikinci oturumu tartışmalı geçti. CHP İstanbul İl Kongresi'nde başkan adayı olan Canpolat'ın İBB'deki işe alımlarla ilgili itiraf niteliğindeki açıklamaları mecliste de nabzı yükseltti. Mecliste Temel Haklar Komisyonu Başkanı Ali Rıza Teke, Canpolat’ın liyakatsizlik itiraflarına ilişkin soru önergesi verdi. AK Parti Grup Sözcüsü Türkyılmaz ise ‘İBB imkanlarının İBB Başkanı'nın siyasi kariyeri için kullanılmasına karşıyız’ sözleriyle 38. Kez işten çıkarılan ve işe alınanların listesini talep etti.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi