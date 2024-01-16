CHP aday bulamamış! Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken açıklama

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olarak açıklanması sonrası CHP kanadı, Kurum'un 6 Şubat depremlerinde bakan olması dolayısıyla sorumluluk sahibi olduğu üzerinden propaganda başlattı. CHP'nin başlattığı propaganda sonrası, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi dikkat çekti. Lütfü Savaş üzerinden kendilerine yönelen eleştirileri CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yanıtladı.

CHP'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI: "TÜRKİYE'DE ADAY SIKINTISI VAR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yaptığı açıklama, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Başarır, Türkiye'de aday sıkıntısı yaşandığını öne sürdü. Başarır açıklamasında Hatay için 3 adayları olduğunu söyledi. Kırsal kesime sorduklarını ifade eden Grup Başkanvekili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: