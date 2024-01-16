CHP aday bulamamış! Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken açıklama

CHP'nin Hatay'da yeniden Lütfi Savaş'ı aday göstermesi eleştirilere neden oldu. Eleştirileri yanıtlamak isteyen CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, dikkat çeken açıklamalar yaptı.

CHP aday bulamamış! Ali Mahir Başarır'dan dikkat çeken açıklama
Editör: Uğur Çam

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın Murat Kurum olarak açıklanması sonrası CHP kanadı, Kurum'un 6 Şubat depremlerinde bakan olması dolayısıyla sorumluluk sahibi olduğu üzerinden propaganda başlattı. CHP'nin başlattığı propaganda sonrası, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Hatay'ın mevcut belediye başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesi dikkat çekti. Lütfü Savaş üzerinden kendilerine yönelen eleştirileri CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır yanıtladı. 

CHP'DEN LÜTFÜ SAVAŞ AÇIKLAMASI: "TÜRKİYE'DE ADAY SIKINTISI VAR"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın yaptığı açıklama, dinleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Başarır, Türkiye'de aday sıkıntısı yaşandığını öne sürdü. Başarır açıklamasında Hatay için 3 adayları olduğunu söyledi. Kırsal kesime sorduklarını ifade eden Grup Başkanvekili sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

- Özellikle kırsal bölgeye soruldu. Bu sorunu devlet çözemiyor kim çözer bu sorunu? Dediler ki Lütfü bey bu sorunu çözebilir. Belli bir rakamın üzerinde anketler çıktı. Orada, onun dışında çok alternatif olsaydı değerlendirilecektik. Lütfü Bey'i de çok kolay bir şekilde değiştirebilirdik ama yok işte. Bir de bir şey daha söyleyeyim mi? Türkiye'de bir aday sıkıntısı yaşanıyor.
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# Ali Mahir Başarır # Lütfü Savaş # hatay
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