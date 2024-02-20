CHP aday listelerini yetiştiremedi! Yüksek Seçim Kurulu'ndan CHP kararı

Siyasi partilerin 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunma süresi saat 17.00 itibarıyla sona erdi. CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanı, belediye meclisi ve il meclisi aday listelerini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu'na sunmaya çalıştı.

YSK KARAR VERDİ

İl Seçim Kurulu listenin geç verilmesi nedeniyle kabulüne ilişkin makbuz düzenlemezken, nihai kararın seçim kurulu tarafından verileceği belirtildi. İl Seçim Kurulu toplantısında listeler oybirliğiyle kabul edildi.

Yönetim kurulu toplantısının ardından CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, parti adına üzüntü verici bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yaşar, "Normal saatte kapıdan girdik. Ancak güvenlik kontrollerindeki gecikme ve buraya gelirken yaşanan gecikmeler gecikme nedeni olarak değerlendirilebilir." dedi.

CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da demokrasi dersine destek veren diğer partilere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi mücadelesini verecektir. Herkes Karabük'ün nasıl daha iyi olabileceğini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi olmasaydı seçim olmazdı. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi bu ülkenin her karışında, her zerresinde var."

MANİSA'DA LİSTENİN GEÇ AÇIKLANMASI

Manisa'nın Saruhanlı ilçesi CHP'li Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Zeki Bilgin'in adaylık başvurusu ve belediye meclis üye listesi YSK sistemine geç girildiği için kabul edilmedi.

CHP yönetimi ise listeye saat 17.08'de elektrik kesintisi nedeniyle girildiğini öne sürerek itirazda bulundu. İtiraz süreci devam ediyor.