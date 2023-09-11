CHP Ankara adayını ilan etti! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına ilişkin sessiz kalan Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın adaylığını "Hem belediye başkanımız hem de adayımız" diyerek ilan etti.

CHP Ankara adayını ilan etti! Kılıçdaroğlu'ndan açıklama
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Yerel seçimlere ilişkin takvim ilerlerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan "aday" manevrası geldi.

CHP'nin 100. yılı için açılan Hatıra Ormanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığı için CHP’nin adayını ilan etti.

VERDİĞİ YANITLA ADAYI DUYURDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili gelen soruya Kılıçdaroğlu "Hem belediye başkanımız hem de adayımız" dedi.

Bu yanıt, İstanbul'a mühürlendiğini söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylık beyanını akıllara getirdi.

Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun adaylık çıkışına sessiz kalırken Mansur Yavaş'ın Ankara için adaylığını açıklaması da dikkatlerden kaçmadı.

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